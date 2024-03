Jack Antonoff: “Não posso pensar em mais nada a não ser no som na minha cabeça”

É um dos maiores produtores pop do mundo, graças ao trabalho com gente como Taylor Swift ou Lana Del Rey. Está quase a fazer 40 anos. Bleachers é o quarto disco da sua banda.

Jack Antonoff sempre esteve à parte. É isso que o próprio diz. Nunca pertenceu a nenhuma cena. Mesmo àquelas em que esteve lá para ver. Nascido em Nova Jérsia, viu música acontecer por lá, e, no estado ao lado, Nova Iorque, apanhou "o momento Strokes no início dos anos 2000" e assistiu "um bocado à cena de Williamsburg", em Brooklyn. Ao mesmo tempo, foi namorado de Scarlett Johansson no liceu (foram juntos ao baile de finalistas) e é casado com Margaret Qualley, sendo assim genro de Andie MacDowell, e quase realeza de Hollywood. A sua irmã Rachel é uma estilista de renome. Do lado de fora, é também um dos maiores produtores pop do mundo, tudo graças ao trabalho com nomes como Taylor Swift, Lana Del Rey ou Lorde. Chamou à sua banda Bleachers justamente por isso: "bleachers" são os lugares baratos e manhosos em eventos desportivos. Foi a propósito do disco homónimo, o quarto da banda, que falou com o Ípsilon por videochamada.