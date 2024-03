Luís Montenegro, o Primeiro num molho de brócolos

Com um complexo cenário pela frente, Luís Montenegro está à espera do apuramento final dos resultados para ver o seu nome indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Luís Montenegro revelou ter transmitido ao Presidente da República a “disponibilidade desta coligação [AD] em assumir a liderança do governo e em consequência ser indigitado primeiro-ministro”. O presidente do PSD e líder da Aliança Democrática, à saída da audiência em Belém, acrescentou ter ainda dito a Marcelo Rebelo de Sousa esperar “poder ser indigitado primeiro-ministro”. Com um complexo cenário pela frente, Luís Montenegro está à espera do apuramento final dos resultados para ver o seu nome indigitado por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.