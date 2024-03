Catarina Martins: “A direita ganhou” e a esquerda tem de fazer “todas as alianças”

A ex-coordenadora nacional do Bloco considera que o crescimento da extrema-direita “não é algo a que a esquerda não possa responder”, como mostram as experiências espanhola e francesa.

Catarina Martins, ex-líder do Bloco de Esquerda (BE), coloca de parte apoiar um governo do PS, mesmo que os socialistas tenham a maioria dos votos ou mandatos após a contagem nos círculos da emigração. "Não há nenhuma condição", diz, numa entrevista ao PÚBLICO, em que defende que a esquerda faça "todas as alianças" para combater a "extrema-direita". Essas alianças podem passar por uma moção de rejeição a um governo da AD, mas a dirigente bloquista deixa a decisão para quando o programa for conhecido, sugerindo que o PSD ainda pode "ir mais longe para conseguir votações cruzadas com o Chega".