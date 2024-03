Escrevi aqui há 15 dias que as eleições do dia 10 iam ser substancial, e perigosamente, diferentes de todas as que se realizaram desde que votamos em democracia. Não era difícil acertar: ia ser a primeira vez que a ultradireita passava a pesar decisivamente no regresso da direita ao poder. Esse fator diferencial com que teremos de nos enfrentar nos próximos anos confirmou-se amplamente, mas entre os vários factos “excecionais” que se quiseram sublinhar a propósito dos resultados eleitorais, esse foi o único. Não é preciso exagerar. Nem o Chega é o maior “3.º partido” de sempre, muitos menos estas foram as eleições mais participadas da democracia.

