Governador do Texas pretende assumir o controlo da fronteira do seu estado com o México, o que vai contra o entendimento de que a gestão da imigração é da exclusiva autoridade do Governo central.

Um dos casos judiciais mais importantes na História moderna dos Estados Unidos, no qual o Texas pretende ver-lhe reconhecida a autoridade para se sobrepor ao governo federal norte-americano no controlo da imigração — uma posição que remete para as tensões entre o poder do governo central e os direitos dos estados, no período que antecedeu a Guerra Civil dos EUA —, sofreu nas últimas horas reviravoltas surpreendentes e que lançam ainda mais confusão sobre o processo.