Festival Internacional da Poesia estreia-se no Porto com versos à solta no espaço público

O “ponto alto do festival” será no Verão e a programação está ainda no segredo dos deuses, mas o Festival Internacional de Poesia do Porto (FIPP) começou a marcar presença na cidade esta semana, em que se assinala o Dia Mundial da Poesia, esta quinta-feira. Em pontos de contacto digitais espalhados pela cidade, há já videoclipes animados com poemas. A ideia, explica a organização do festival num comunicado enviado às redacções, é “incentivar o envolvimento do público” e fazer uma “antevisão do FIPP”.

A ideia é da Poetria, livraria dedicada à poesia e teatro com casa na Rua Sá de Noronha, que quer “afirmar a poesia como uma forma de arte contemporânea e a fomentar novas perspectivas e inovações neste âmbito artístico”. A programação foi pensada para “fortalecer a relação entre a poesia e outras formas de expressão artística” e o festival assinou parcerias com várias instituições culturais, entidades locais e artistas nacionais e internacionais – cujos nomes ainda não foram divulgados.

Nesta primeira edição, o FIPP desenhou-se em torno do tema “Ruir, explorando não somente a ideia de colapso, mas também de renovação”, aponta o comunicado. A Galiza é a região parceira desta estreia e foi escolhida por “realçar laços linguísticos, históricos e culturais partilhados com o Norte de Portugal”.

Em breve, será disponibilizada uma plataforma na qual artistas, performers e outros participantes “dão vida ao conceito do festival através de diversas actividades”.