O Ecoparque do Vez abre ao público e celebra a Primavera

O novo espaço de lazer interliga dois importantes locais em Arcos de Valdevez, a praia Fluvial da Valeta e o Campo do Trasladário.

O Ecoparque do Vez abre ao público no dia 21 de Março, celebrando o início da Primavera, o Dia Mundial da Árvore e das Florestas e o Dia Mundial da Água.

O novo espaço de lazer compreende uma área de 7600 m2, tendo o projecto como principal objectivo a "requalificação de um espaço verde para uso público" com uma "localização privilegiada" junto à margem do Rio Vez, interligando dois importantes locais em Arcos de Valdevez, a praia Fluvial da Valeta e o Campo do Trasladário.

“O Ecoparque do Vez é um investimento na requalificação de um espaço para lazer e bem-estar dos arcuenses e visitantes, que potencia o convívio de gerações, o desporto e a cultura ao ar livre e o contacto com a natureza e aumenta a atractividade de Arcos de Valdevez”, comenta o presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves em comunicado.

Com a requalificação deste espaço multifuncional, a autarquia dá continuidade à requalificação das margens ribeirinhas, com a criação de mais um espaço lúdico e de percurso pedonal, que integra a Ecovia do Vez.

A obra, efectuada com recurso a fundos comunitários, foi co-financiada pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Programa Operacional NORTE2020 e com um Investimento Elegível de 1.315.744,31€ e Comparticipação Comunitária de 1.002.410,25€.