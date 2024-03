Quinta na TV: as árvores, a moda e a Road House

CINEMA

Encomenda Armadilhada

AXN Movies, 19h38

Thriller de acção escrito e realizado por David Koepp. Wilee (Joseph Gordon-Levitt) é um dos mais de 1500 estafetas que percorrem Manhattan de bicicleta. Viciado em velocidade e sempre em contra-relógio, recolhe acidentalmente um envelope pertencente a um detective corrupto (Michael Shannon). É assim que se vê envolvido com pessoas pouco escrupulosas, às quais se recusa a devolver o envelope, acabando numa arriscada perseguição de vida ou morte.

O Advogado do Diabo

Hollywood, 2h30

Com realização de Taylor Hackford e argumento de Jonathan Lemkin, a partir de um romance de Andrew Neiderman, é uma versão contemporânea da história de Fausto, o homem que vendeu a alma ao diabo. Kevin Lomax (Keanu Reeves) é um jovem e ambicioso advogado que é recrutado para trabalhar em Nova Iorque, às ordens de John Milton (Al Pacino), o diabo em pessoa. Milton instala Lomax e a sua mulher (Charlize Theron) num sumptuoso apartamento e começa a tentá-lo.

Road House

Prime Video, streaming

Estreia. Jake Gyllenhaal contracena com a portuguesa Daniela Melchior e com Conor McGregor (atleta de topo das artes marciais mistas, que aqui se estreia no grande ecrã) neste remake de Profissão: Duro, o filme de acção que Rowdy Herrington realizou em 1989 e que tinha Patrick Swayze no papel principal. Desta vez, é Doug Liman quem está atrás das câmaras, a filmar a história de um lutador que vai trabalhar como segurança num hotel de beira de estrada e não tarda em perceber que o trabalho envolve mais confusão do que prometia.

Daniela Melchior em Road House Laura Radford Jake Gyllenhaal em Road House Laura Radford Conor McGregor em Road House Laura Radford Fotogaleria Daniela Melchior em Road House Laura Radford

SÉRIE

Impressões do Oriente: As Viagens de Fernão Mendes Pinto de Goa a Malaca

RTP2, 2h47

Fernão Mendes Pinto ficou conhecido pela obra autobiográfica Peregrinação, em que relatava uma das viagens feitas pelos portugueses ao Oriente, no século XVI. Em 2017, João Botelho recriou em filme as aventuras dessa obra maior da literatura portuguesa. Em jeito de complemento, o cineasta assinou também esta viagem documental em quatro episódios, narrada por Catarina Wallenstein (actriz que também participou no filme). A série regressa aos serões da RTP2, para ficar em exibição hoje, amanhã, sábado e segunda-feira.

DOCUMENTÁRIO

O Mundo Invisível das Florestas

Odisseia, 16h01

O cedro vermelho ocidental leva-nos ao Canadá; a bétula, à taiga finlandesa; o carvalho, às florestas temperadas de França. Na série que o Odisseia estreia hoje, no âmbito do especial O Poder das Florestas, cada episódio elege uma árvore emblemática como ponto de partida para a descoberta de traços das florestas primitivas.

Imagens captadas em alta resolução combinam-se com contributos de “cientistas empenhados, investigadores, povos indígenas e muitos outros”, elenca o canal, com o objectivo de revelar a importância das árvores nos ecossistemas e lançar o alerta para a sua preservação. Metade dos episódios vai hoje para o ar. Os três restantes ficam para daqui a semana, na companhia do eucalipto (Austrália), do baobá, também conhecido como embondeiro (Madagáscar), e da ceiba (Guiana Francesa).

DESPORTO

Futebol: Portugal x Suécia

RTP1, 19h36

Directo. Roberto Martínez, seleccionador da equipa das “quinas”, inaugura a ronda de preparação do grupo para o Euro 2024 com um jogo contra a selecção sueca, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. As próximas oponentes “amigáveis” serão a Eslovénia, a 26 de Março e, já mais perto da competição, a Finlândia (4 de Junho), a Croácia (8) e a Irlanda (11). O Campeonato da Europa decorre na Alemanha, entre 14 de Junho e 14 de Julho.

MODA

ModaLisboa for Good - Melhores Momentos

RTP1, 00h

Compacto dos melhores momentos da 62.ª edição da ModaLisboa, que decorreu no Pátio da Galé, de 7 a 10 de Março. Entre mais de 20 apresentações e desfiles, passaram colecções de criadores como Luís Carvalho, Luís Buchinho, Ana Duarte (DuarteHajime), Gonçalo Peixoto ou Joana Duarte (Béhen).