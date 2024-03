Esta é Alba Renai, a primeira apresentadora espanhola criada por inteligência artificial

Cada vez se fala mais de inteligência artificial (IA). Depois da geração de imagens, de textos, conversas e até fabrico de vinhos, a inteligência artificial chega à televisão. Desta vez, os apresentadores de carne e osso são substituídos por Alba Renai, a primeira apresentadora espanhola criada por IA.

Alba Renai apresenta um segmento do programa “Sobreviventes”, um reality show espanhol que começou no dia 14 de Março, no canal Telecinco. Para além da televisão, a apresentadora virtual toma também conta das redes sociais, em que se dá a conhecer e participa em algumas entrevistas, contando até experiências e desejos pessoais.

Criada pela empresa de comunicação Mediaset, Alba é uma jovem influencer de 24 anos, nascida em Setembro de 2023. No meio digital, já é uma cara conhecida. No Instagram, tem um público de mais de sete mil seguidores e no Tik Tok, conta com quase 14 mil fãs. Inicialmente, os primeiros conteúdos denunciavam a sua artificialidade mas agora já se começa a confundir com a realidade.

De acordo com a Wired, a inteligência artificial utilizada para o projecto consegue criar uma animação realista, juntamente com uma voz expressiva e surpreendentemente humana. Em comunicado na página oficial do reality show, os responsáveis acreditam que este “é um passo importante na colaboração daquilo que é o entretenimento tradicional e as novas formas de comunicação digital, protagonizadas pela AI”.

Este não é um projecto inédito. Em Março de 2023, o Grupo Radiofórmula já tinha criado Nat, que apresentava alguns segmentos informativos específicos de um dos canais informativo da América Latina. Segundo a Wired, um dos principais objectivos era transmitir informação factual e de forma neutra, aliando a modernidade à informação. Para além da televisão e à semelhança de Alba, Nat também aparecia nas redes sociais, em vários vídeos explicativos.

Alba anunciou a sua entrada no programa pela sua conta oficial do Instagram. “Este é um sonho tornado realidade e eu mal posso esperar para embarcar nesta aventura convosco”, escreveu. O seu perfil é bastante semelhante ao de qualquer utilizador mais assíduo do meio digital: fotos de viagens, comidas, moda e festas. Na sua biografia, pode ler-se que é criada por inteligência artificial, no entanto, o nível de detalhe e a naturalidade podem enganar os mais desatentos. Este é um novo avanço no campo da inteligência artificial.

Texto editado por Pedro Sales Dias