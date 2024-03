José e António são rostos dos maus tratos no Lar do Comércio

“A alimentação era deficitária, de má qualidade, a medicação era ministrada de forma igualmente deficiente e com apurados riscos de eficácia, as mudas de fraldas, em número e timings, assim como os cuidados de higiene, deixavam muito a desejar”. O resumo é do colectivo de juízes do Tribunal de Matosinhos, que condenou esta terça-feira um ex-presidente d' O Lar do Comércio, hoje com 81 anos, e uma antiga directora de serviços, de 50 anos, por 18 crimes de maus tratos relativos ao mesmo número de idosos dependentes que residiam na instituição. Foram condenados, cada um, a uma pena de seis anos e seis meses de prisão efectiva.

