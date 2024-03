Fundo impedido de tomar decisões no grupo do Diário de Notícias. ERC suspende direitos

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirmou a falta de transparência do World Opportunity Fund, uma decisão que tem como efeitos a suspensão dos direitos de voto e patrimoniais do fundo.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) confirmou esta terça-feira a falta de transparência do World Opportunity Fund, o fundo de investimento com sede nas Bahamas que controla o Global Media Group (GMG) desde o final do ano passado. A decisão tem como efeitos imediatos a suspensão do exercício dos direitos de voto e patrimoniais do fundo.

O Global Media Group é detentor de títulos como o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e a rádio TSF, estando a negociar actualmente a venda destes dois últimos a um grupo de empresários do Norte. Face a esta decisão, só os restantes accionistas (minoritários) mantêm válidos os direitos de voto na estrutura accionista, sendo por isso os únicos que podem tomar decisões enquanto durar esta suspensão.

Em comunicado, o Conselho Regulador da ERC diz ter sido dada "como verificada a falta de transparência do World Opportunity Fund, Ltd. (WOF)", uma conclusão que confirma o projecto de deliberação aprovado a 15 de Fevereiro pela mesma entidade.