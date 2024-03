Sim, nós vamos resistir

Estas eleições são diferentes de todas as outras. A inegável derrota do PS não foi acompanhada por uma vitória proporcional da Aliança Democrática, em termos de votos ou de mandatos. Pelo contrário, esta obteve menos votos em percentagem do que nas eleições de 30 de janeiro de 2022. O Chega teve um crescimento expressivo, com os seus 1,1 milhões de votos e 48 mandatos. Em democracia não chega ser-se o mais votado para ganhar. Quanto mais cedo aceitarmos esta realidade mais rapidamente poderemos começar a enfrentar e resolver o problema.

