Um filme para o dia do Pai? Aqui tens 25

A relação entre pais e filhos é algo que tem sido explorado no cinema de inúmeras maneiras. O P3 e o Cinecartaz trazem-te alguns títulos memoráveis com a paternidade como pano de fundo.

Sozinho no seu apartamento em Londres, Anthony foi sempre um homem independente. Agora com 81 anos, mostra uma grande resistência em aceitar a proposta de Anne, a filha, para que tenha alguém em casa para cuidar de si. Para Anthony, consentir é assumir uma incapacidade que considera não ter. Mas Anne, que em breve se mudará para Paris, precisa de saber que o pai não ficará entregue a si mesmo. Nesse processo, Anthony sente-se de tal modo pressionado que começa a duvidar de si, de Anne e da própria percepção da realidade.

Com assinatura do realizador e dramaturgo Florian Zeller (que posteriormente realizou O Filho), este é um drama sobre envelhecimento, sanidade e perda de autonomia, que adapta a peça homónima da sua autoria.

A vida pode ser muito perigosa no Grande Recife para um pequeno peixinho. E quando o superprotector Marlin vê o filho Nemo ser capturado por mergulhadores enquanto ambos estavam a meio de uma discussão, tem de pôr de lado os seus medos mais profundos e embrenhar-se no enorme oceano em busca da sua pequena cria. Felizmente, Marlin vai poder contar com a ajuda de Dory, uma peixinha optimista mas muito, muito, muito esquecida. Nessa viagem à procura de Nemo, Marlin e Dory cruzam-se com todo o tipo de criaturas, entre eles tubarões vegetarianos, tartarugas surfistas e gaivotas esfomeadas.

Com realização de Andrew Stanton e Lee Unkrich, esta grande produção da Pixar/Disney teve quatro nomeações para os Óscares, vencendo na categoria de melhor filme de animação.

Ao sair do hospital com o seu recém-nascido nos braços, uma jovem muito pobre (Edna Purviance) decide deixá-lo dentro de uma limusina estacionada em frente a uma igreja. Esperançosa de que alguém o aceite, deixa uma nota e foge, com intenções de se suicidar. Porém, a viatura é roubada por dois homens e, depois de uma série de peripécias, um vagabundo de bom coração (Charlie Chaplin como Charlot, a sua personagem predilecta) não vê outra solução que não seja levar o bebé para casa e cuidar dele.

Cinco anos depois, a criança (Jackie Coogan) e o seu pai adoptivo são inseparáveis, e o pequeno é uma ajuda preciosa no trabalho de reparação de vidros "acidentalmente" partidos. A mulher, por seu turno, que sobreviveu à tentativa de pôr fim à própria vida, é hoje uma famosa cantora de ópera. A sua felicidade seria total se não vivesse o desgosto de ter abandonado o filho. Tudo o que ela deseja é reencontrar a criança. Um dia, por mero acaso do destino, os três cruzam-se na rua…

Realizada por Charlie Chaplin – que se inspira na miséria da sua própria infância –, esta comédia dramática permanece uma das mais importantes referências cinematográficas de todos os tempos.

Num futuro não muito distante, a Terra é um planeta devastado. Estudiosos de todas as áreas buscam mundos potencialmente habitáveis que possam evitar a extinção da Humanidade. A comunidade científica acredita que a solução pode estar nas pontes de Einstein-Rosen (ou "buracos de minhoca"), portais que possibilitam a ligação entre mundos paralelos, independentemente da distância entre eles.

E é assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante da História humana: entrar num desses portais e encontrar um mundo onde a vida possa prosseguir. Entre eles está Cooper, um engenheiro viúvo que tem de tomar uma decisão extraordinariamente difícil: embarcar nessa perigosa viagem ou ficar ao lado dos seus dois filhos.

Um filme de ficção científica realizado por Christopher Nolan (Memento, A Origem, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer), segundo um argumento de Jonathan Nolan, seu irmão. O elenco conta com a participação de Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Wes Bentley, Casey Affleck, David Gyasi, Mackenzie Foy e Topher Grace.

A história de Guido (Roberto Benigni, Óscar de melhor actor e Grande Prémio do Júri em Cannes), um judeu que, a viver em Itália durante a década de 1930, se apaixona e casa com Dora, de quem tem um filho e com quem é feliz. Mas as suas vidas mudam quando ao país é ocupado pelas tropas nazis e a família é detida pelas tropas alemãs e enviada para um campo de concentração.

A partir daí é a luta de Guido para ter forças para executar trabalhos forçados, encontrar formas de contactar a mulher (detida noutra parte do campo), manter o filho vivo e, mais importante de tudo, convencê-lo que tudo aquilo não é mais do que um elaborado concurso cujo primeiro prémio é um tanque de guerra.

Realizado por Benigni, este hino à vida e ao amor incondicional arrebatou o Óscar de melhor filme estrangeiro (Itália) e melhor banda sonora original (Nicola Piovani).

Ted Kramer (Dustin Hoffman, Óscar de melhor actor) é apanhado de surpresa quando a mulher, Joanna Kramer (Meryl Streep, Óscar de melhor actriz secundária), sai de casa deixando a seu cargo Billy (Justin Henry, Óscar de melhor actor secundário aos oito anos), o filho de ambos. Até então, Ted dedicava-se apenas aos negócios; agora, tem de conciliá-los com uma vida doméstica e o cuidado do filho. Mas, quando consegue finalmente ajustar-se à nova realidade, Joanna reaparece para levar Billy. Ted recusa-se e o combate pela custódia do menor trava-se em tribunal.

Em 1979 Robert Benton (Culpa Humana) realizou este filme que, para além dos Óscares pelas actuações de Hoffman, Streep e Henry, venceu também nas categorias de melhor filme e realizador.

Há já dez anos que Ben e Leslie (Viggo Mortensen e Trin Miller) levam uma vida tranquila nas florestas selvagens do Pacífico Norte (EUA) com os seus seis filhos menores. Separados do resto do mundo, decidiram criar ali um paraíso onde as crianças pudessem crescer livres e em total harmonia com a natureza.

Guiadas pelos próprios pais, cada uma delas recebe uma educação exigente onde nada é deixado ao acaso, desde a arte, a literatura, a matemática, o exercício físico ou as técnicas de sobrevivência. Um dia, Leslie é hospitalizada e acaba por morrer. Obrigado a deixar a floresta e regressar à civilização para a cerimónia fúnebre da mulher, Ben vai descobrir que, ao educar os filhos daquele modo tão livre e peculiar, acabou por criar um fosso entre eles e os outros. Assim, à medida que todos se tentam adaptar a uma nova realidade, este pai vê-se obrigado a reavaliar as decisões que antes considerara absolutamente acertadas.

Com assinatura do actor e realizador Matt Ross (28 Hotel Rooms), Capitão Fantástico foi apresentado no Festival de Cinema de Cannes onde, para além de receber uma ovação de pé, conquistou o prémio de realização na secção Un Certain Regard.

No meio da miséria e do desemprego, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani) consegue finalmente um trabalho a colar cartazes de cinema pelas ruas de Roma. Contudo, para o fazer, precisa de ter uma bicicleta, coisa que ele sabe não ter, pois penhorou a sua para alimentar a família.

Desolado, conta à mulher o seu drama e ela arranja uma solução, conseguindo a muito custo recuperar a bicicleta. Mas enquanto Antonio colava um cartaz de Rita Hayworth, logo no primeiro dia de trabalho, roubam-lhe a bicicleta. Ele faz queixa à polícia, que anota a ocorrência e nada faz. Na verdade, "é só uma bicicleta", como lhe respondem na esquadra. Depois de uma obstinada busca com o seu filho Bruno (Enzo Staiola) pela cidade, onde por diversas vezes se cruzam com o ladrão, o desesperado Antonio toma uma decisão que o vai desgraçar.

Adaptação do romance homónimo de Luigi Bartolini, um clássico do neo-realismo italiano passado na Roma do pós-Guerra que é também um dos mais comoventes retratos de uma relação entre pai e filho. A realização é da responsabilidade de Vittorio De Sica – com Sergio Leone enquanto assistente de realização não creditado – e o argumento de Cesare Zavattini e Oreste Biancoli.

Após uma terrível catástrofe que arrasou todo o planeta, um pai (Viggo Mortensen) e um filho (Smit-McPhee) tentam sobreviver à destruição. Eles, tal como milhares de sobreviventes, perderam tudo o que tinham e, agora, fazem um percurso sem rumo pela América, por uma estrada seca e árida onde apenas encontram miséria e sofrimento humano. Essa jornada de sobrevivência vai transformar cada um dos intervenientes e só o amor abnegado lhes poderá dar algum conforto.

Uma história comovente realizada por John Hillcoat (Dos Homens Sem Lei), adaptado do best-seller A Estrada, de Cormac Mccarthy (1933-2023), vencedor do Prémio Pulitzer de 2007.

Auschwitz (Polónia), 1944. O judeu Saul Ausländer (Géza Röhrig) é membro do Sonderkommando, o grupo de prisioneiros recrutados entre os recém-chegados, cuja função é a execução das tarefas mais críticas dos campos de concentração, evitadas pelos alemães. A sua função é limpar as câmaras de gás e enterrar os mortos.

Devido à sua condição especial – e para manter secretas as operações de extermínio – este grupo é mantido isolado dos restantes prisioneiros. Um dia, durante os trabalhos num dos crematórios, Saul descobre o corpo de um rapaz que reconhece como sendo o seu próprio filho. A partir daquele momento, a vida de Saul ganha um novo alento e ele fica obcecado com uma missão quase impossível: resgatar o corpo do rapaz e encontrar um rabino que lhe realize um funeral religioso que salve a sua jovem alma.

Realizado por László Nemes (Anoitecer), segundo um argumento seu em parceria com Clara Royer, este filme dramático arrecadou o Grande Prémio do Júri e o Prémio da Crítica Internacional no Festival de Cannes em 2015 e, no ano seguinte, o Globo de Ouro e o Óscar na categoria de melhor filme estrangeiro (em representação da Hungria).

Lee Chandler, um encarregado de limpeza, tenta lidar com a súbita a morte do irmão após um ataque cardíaco e cuidar do seu sobrinho. Para isso, retorna a Manchester-by-the-Sea, a pequena cidade do Massachusetts que o viu nascer e que dá nome ao filme.

Com Casey Affleck (irmão de Ben) à frente de um elenco do qual também constam nomes como Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges e Gretchen Mol, este drama recebeu os Óscares de melhor actor e argumento original em 2017. Foi escrito e realizado por Kenneth Lonergan (Podes Contar Comigo, Margaret), um nova-iorquino que começou como dramaturgo e escreveu os guiões de Uma Questão de Nervos, de Harold Ramis, ou Gangs de Nova Iorque, de Martin Scorsese.

Nas Terras Altas de África, o leão Mufasa reina com sabedoria e generosidade, conquistando o respeito do seu povo. Simba, o seu filho, crescerá e, a seu tempo, tomará o seu lugar, respeitando o equilíbrio entre todas as formas de vida. Tudo parece pacífico à excepção de Scar, o ressentido irmão de Mufasa, que sempre aspirou subir ao trono. Na sua obsessão de se tornar rei, Scar não olhará a meios para eliminar Mufasa e a sua cria para atingir os seus propósitos.

Realizado por Roger Allers e ​Rob Minkoff, este filme arrecadou dois Óscares: melhor banda sonora e canção (a célebre Can you feel the love tonight, da autoria dos britânicos Tim Rice e Elton John).

Realizado em 1980, esta obra-prima de Stanley Kubrick ainda hoje provoca adesões entusiásticas ou rejeições peremptórias. Se o autor dos aclamados 2001: Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Nascido Para Matar (1987) olhou sempre de cima os géneros clássicos, esta incursão pelo terror é um dos mais gelados e cerebrais filmes do autor.

Neste estudo implacável sobre a paranóia e o desprezo, o cineasta fechou uma família — um pai frustrado (Jack Nicholson), uma mãe superprotectora (Shelley Duvall) e um filho mediúnico — num gigantesco e deserto hotel do Colorado, isolado pelas tempestades de Inverno.

Com uma mise-en-scène precisa, foi neste filme que pela primeira vez se utilizou a steady cam, uma câmara com suspensão que permite ser manobrada presa ao operador sem perder a estabilidade nas horizontais. Foi através desse processo que Kubrick obteve os fabulosos travellings que seguem o triciclo do rapazinho nas suas incursões pelos intermináveis corredores do hotel — uma das muitas imagens que o grande cineasta legou ao imaginário colectivo do século XX.

O argumento, escrito por Kubrick e por Diane Johnson, é adaptado da obra homónima de Stephen King.

As vidas de Oliver (Ewan McGregor) e do seu pai Hal (Christopher Plummer) alteram-se radicalmente quando o segundo, seis meses depois de ter ficado viúvo, assume duas coisas totalmente inesperadas: que é homossexual e que se encontra num estado avançado de uma doença terminal.

Com esta consciência de mortalidade, Hal começa a viver intensamente o tempo que lhe resta, encontrando finalmente a disponibilidade e coragem para viver um grande amor com um homem por quem está apaixonado, reformular a sua relação com o filho e, acima de tudo, encontrar a serenidade interior que nunca havia antes encontrado.

Algum tempo após a morte inevitável de Hal, Oliver conhece Anna (Mélanie Laurent), compreendendo, finalmente, o verdadeiro significado do amor. Assim, entenderá todo o alcance dos ensinamentos que o pai lhe tentou transmitir naqueles últimos meses de vida.

Realizado por Mike Mills (Mulheres do Século XX), e inspirado na história do seu próprio pai, uma comédia dramática que mostra como na vida e no amor nunca é tarde para um recomeço.

Realizado por Jessie Nelson, conta a história de Sam Dawson (Sean Penn, nomeado para o Óscar por este papel), um homem no espectro do autismo que cuida da sua filha Lucy (Dakota Fanning) com a ajuda de um grupo de amigos extraordinários.

No entanto, quando a menina faz sete anos e começa a ultrapassar intelectualmente o pai, uma assistente social tenta tirar a criança a Sam. Perante esta situação, o pai luta contra o sistema legal e forma uma aliança com Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), uma advogada que aceita o caso num desafio aos colegas de profissão.

Juntos, Sam e Rita lutam para convencer a assistência social a deixar regressar Lucy. E nessa luta, emerge a incondicional força do amor.

Com artigos em publicações como The New York Times, Rolling Stone, Playboy, Wired ou Fortune, o jornalista David Sheff sente que está a viver um bom momento na sua vida. Até descobrir que Nic, o filho mais velho, se debate com um grave problema de dependência de drogas. A descoberta deixa-o chocado, pois sempre se sentiu muito próximo dos filhos, em particular de Nic.

Determinado a não baixar os braços, interna-o numa clínica de reabilitação para jovens toxicodependentes. Mas, apesar dos aparentes progressos de cada terapia, o adolescente acaba por ter recaídas constantes. Com a família em ruptura, David resolve investigar a fundo a toxicodependência, acreditando que, se compreender o problema em todas as suas dimensões, poderá encontrar a solução para o seu filho.

Estreia na realização em língua inglesa do belga Felix Van Groeningen (Ciclo Interrompido), um drama que tem por base o aclamado livro de memórias Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction, de David Sheff, e também Tweak: Growing Up on Methamphetamines, que narra a própria experiência de Nic Sheff.

Estreado internacionalmente no Festival de Cinema de Toronto, é protagonizado por Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney e Amy Ryan.

Frank Goode (Robert De Niro) é viúvo, reformado e um pai dedicado que, aos 60 anos, vive quase exclusivamente para as reuniões familiares em que consegue juntar os seus três filhos: Rosie (Drew Barrymore), Amy (Kate Beckinsale) e Robert (Sam Rockwell).

Quando todos desmarcam as férias há muito combinadas sem sequer lhe darem uma explicação, Frank resolve fazer uma visita surpresa a cada um deles. E é assim que descobre que, afinal, as vidas dos seus filhos são tudo menos perfeitas e que durante todo este tempo lhe estiveram a esconder algumas partes das suas existências para não o desiludirem.

Esta comédia agridoce, realizada por Kirk Jones (Nanny McPhee - A Ama Mágica e O Que Se Espera Enquanto Se Está à Espera), é um remake do filme homónimo, realizado em 1990 pelo italiano Giuseppe Tornatore.

Nos finais da década de 1990, quando tinha 11 anos, Sophie passou umas férias inesquecíveis com o pai numa estância turística da Turquia. Para ela, foi um tempo mágico, com ambos a desfrutarem de cada momento da companhia um do outro. Vinte anos passados, agora com a idade que o pai tinha na altura, Sophie revê uma cassete de vídeo desses dias. Num esforço de reconciliação com traumas do passado, tenta encontrar indícios do que se passou a seguir.

Seleccionado para competir nos festivais de cinema de Toronto, Cannes (onde lhe foi atribuído o Prémio French Touch) e Deauville (onde arrecadou o Grande Prémio e o Prémio da Crítica), este filme tem realização e argumento de Charlotte Wells e actuações de Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall e Sally Messham.

Boston (EUA), 1978. Apesar das dificuldades, os Stewart esforçam-se por se manter unidos. Cameron, o pai, vive com doença bipolar, mas devido às suas constantes crises, é incapaz de manter um emprego ou uma relação estável seja com quem for. Maggie, a mãe, apesar de trabalhar muitas horas, não consegue dinheiro suficiente para cobrir as despesas familiares. Quando a situação se complica, Maggie decide fazer um curso de especialização de 18 meses em Nova Iorque.

Porém, para que isso seja possível tem de deixar as suas filhas adolescentes em Boston, aos cuidados de um progenitor que, até agora, se tem revelado incapaz de cuidar de si mesmo. Esta decisão representa um enorme desafio para Cameron, que se vê obrigado a aprender a controlar a sua doença e, simultaneamente, a assumir as responsabilidades de pai. Assim se dá início a uma aventura difícil mas que terá efeitos redentores para todos.

Uma comédia dramática escrita e realizada por Maya Forbes que conta com Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky e Ashley Aufderheide nos principais papéis.

Chris Gardner (Will Smith) é ambicioso, inteligente e talentoso mas não consegue encontrar um emprego que sustente a família. Sem conseguir aguentar a pressão constante da falta de dinheiro, a mulher abandona-o e Chris fica sozinho com o filho de cinco anos.

Apesar de continua a lutar por um emprego que lhe garanta pagar as contas, resolve arriscar tudo e aceitar um estágio não remunerado na esperança de, no final, vir a ser contratado por essa empresa promissora. No entanto, sem dinheiro, acaba por ser despejado do apartamento em que vive com o filho e os dois são obrigados a dormir em abrigos, estações de autocarros ou qualquer local que possa servir de refúgio para a noite. Mas, apesar de todos os problemas, Chris continua a ser um pai afectuoso e dedicado, encarando o amor do filho como a força necessária para ultrapassar todos os obstáculos.

Este drama, com realização de Gabriele Muccino (Sete Vidas, Pais e Filhas, As Coisas Que Nos Fazem Felizes) e argumento de Steve Conrad, baseia-se na história de vida do empresário, investidor, corretor da bolsa, escritor e filantropo norte-americano Chris Gardner.

Totalmente sem diálogos, um thriller de acção sobre um homem comum abruptamente convertido num assassino. Depois da morte do filho, acidentalmente atingido num fogo cruzado entre dois gangues rivais na véspera de Natal, este homem tem apenas uma coisa a prendê-lo à vida: um avassalador desejo de vingança.

Sem nunca perder o foco enquanto recupera de um ferimento que o atingiu na garganta e o fez perder a voz, concebe um plano e inicia um treino intensivo. E assim que se aproxima a data do primeiro aniversário da tragédia, dá início a uma perseguição sem tréguas, eliminando os responsáveis, um a um.

Com argumento de Robert Archer Lynn e realização do veterano John Woo (O Assassino, A Outra Face, Códigos de Guerra, Pago Para Esquecer), Silent Night: Vingança Silenciosa conta com Joel Kinnaman no papel principal e com Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Harold Torres e Vinny O’Brien nos papéis secundários.

John Petersen vive em Los Angeles com Eric, seu companheiro de anos, e Mónica, a filha. Quando o pai, um homem tradicionalista e pouco tolerante que sempre viveu na província, começa a revelar sinais de demência, John percebe que é chegado o momento de o trazer para junto de si e da sua irmã Sarah. Mas, se a relação entre eles sempre foi conturbada, a doença vai dar origem a novos conflitos. Agora, apesar do que os separa, toda a família vai ter de encontrar um modo de recriar laços que possam tornar a convivência possível.

Um drama sobre envelhecimento e necessidade de perdão que marca a estreia em realização do actor Viggo Mortensen, que também protagoniza. Terry Chen, Gabby Velis e Lance Henriksen e Sverrir Gudnason assumem as personagens secundárias.

Consciente das dificuldades que enfrentou ao longo da vida devido às suas origens afro-americanas, Richard Williams está determinado a contrariar o destino e dar às suas filhas todas as oportunidades que elas merecem. Assim, reconhecendo as aptidões delas no court de ténis, demonstradas desde tenra idade, concebeu um plano de treinos a longo prazo que lhes possibilitasse uma carreira como tenistas profissionais. Para isso, de forma a que não se perdessem nas ruas de Compton (Califórnia), onde cresceram, incutiu-lhes valores de disciplina, trabalho e capacidade de sacrifício, transformando as jovens Venus e Serena Williams em duas tenistas excepcionais, reconhecidas no mundo inteiro.

Um drama biográfico sobre sacrifício e superação, que se baseia na verdadeira história de Richard Williams. Realizado por Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men) e escrito por Zach Baylin, conta com Will Smith como protagonista (no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actor), assim como Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn e Jon Bernthal.

Oskar (Thomas Horn), de 11 anos, demonstrou desde cedo ser um menino-prodígio. Pacifista e entusiasta, o seu passatempo predilecto era a "expedição de reconhecimento", um jogo que criara com o pai (Tom Hanks), com quem sempre tivera uma ligação de absoluta cumplicidade. A trágica morte deste, durante os atentados terroristas do 11 de Setembro, vem alterar a própria natureza do pequeno Oskar que, incapaz de lidar com a perda, se fecha sobre si mesmo e se torna uma criança infeliz e solitária.

Agora, um ano após o incidente, descobre num dos armários de casa uma chave do falecido pai. Convencido de que o objecto está de algum modo ligado a mais uma expedição, segue diferentes pistas numa longa viagem pela cidade de Nova Iorque, em busca de uma última mensagem que lhe terá sido deixada. Nesse percurso vai ter a ajuda de um velho mudo (Max von Sydow) e conhecer algumas pessoas que, se por um lado lhe são estranhas, por outro o vão fazer compreender mais sobre si próprio e ajudá-lo a cumprir o luto que lhe faltava.

Realizado por Stephen Daldry (Billy Elliot, As Horas, O Leitor) e com argumento de Eric Roth, é baseado na obra homónima de Jonathan Safran Foer. Foi nomeado para dois Óscares: melhores filme e actor secundário (Max von Sydow).

Realizado por Steven Spielberg e novamente com Harrison Ford como protagonista, esta terceira aventura de Indiana Jones evoluiu da inocência d'Os Salteadores da Arca Perdida e do cinismo de Indiana Jones e o Templo Perdido para a pacificação da maturidade. Agora, para impedir os nazis de encontrar o Cálice Sagrado, terá a ajuda o Dr. Henry Jones (Sean Connery), o seu pai.

Este é o filme onde se revela como é que Indy arranjou o seu característico chapéu, a cicatriz no queixo e a sua alcunha, num prólogo onde River Phoenix interpreta um Indiana Jones ainda jovem. Das três nomeações para os Óscares de 1990, Indiana Jones e a Grande Cruzada ganhou o de melhores efeitos sonoros (Ben Burtt e Richard Hymns).

