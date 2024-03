IP quer fazer mais obras com o mesmo dinheiro. Modernizações simplistas a caminho?

O PNI 2030 já admite a possibilidade de realizar mais obras com o mesmo orçamento. No entanto, a falta de transparência por parte da Infraestruturas de Portugal (IP) levanta questões sobre a viabilidade dos projectos. Com uma série de modernizações simplistas feitas no quadro do Ferrovia 2020, o que se espera para o PNI 2030 é mais do mesmo?

Neste episódio é ainda tema o futuro da Linha do Oeste, sabendo-se que é inevitável o fecho para obras num eixo onde a procura praticamente não existe e poderá ter dificuldades em voltar aos carris depois dos meses de encerramento.

Mas não é apenas a Oeste que há subaproveitamento da infra-estrutura. Na linha de Sintra, a incapacidade de a CP aumentar a oferta nessa linha tem trazido problemas de sobrelotação que se arrastam há anos, em particular desde a entrada em vigor do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART).

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt