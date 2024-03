Terça na TV: Vera, futebol feminino e a história do senhor Rui

CINEMA

Falling - Um Homem Só

RTP1, 00h31

John Petersen, que vive em Los Angeles com o companheiro e a filha, resolve trazer o pai para junto de si quando ele começa a revelar sinais de demência. A relação entre eles sempre foi conturbada e a doença vai dar origem a novos conflitos. Premiado como melhor filme em San Sebastián, em 2020, Falling - Um Homem Só marca a estreia na realização do actor Viggo Mortensen, que também o escreve e protagoniza.

SÉRIES

Vera

Star Crime, 22h

Brenda Blethyn regressa para a 12.ª temporada na pele de Vera Stanhope, a detective dos romances de Ann Cleeves que protagoniza esta série criminal inglesa. A descoberta do corpo de um funcionário autárquico, perto de um farol remoto, é o caso que a ocupa no primeiro dos novos episódios, para ir vendo semanalmente.

Cobra: Gabinete de Crise - Rebelião

RTP2, 22h01

Começa a segunda temporada da minissérie britânica que segue as decisões tomadas sob pressão num gabinete de emergência do Governo britânico. Criada por Ben Richards, conta com Robert Carlyle, Victoria Hamilton e Richard Dormer no elenco. Vêm aí novas ameaças à segurança nacional, desta vez na forma de um desastre devastador, com graves consequências humanas, ambientais e políticas. Os seis novos episódios ficam no ar de segunda a sexta.

Alert: Unidade de Pessoas Desaparecidas

AXN, 22h50

Arranca a segunda época do procedural criminal criado por John Eisendrath e Jamie Foxx. Passa-se no departamento de pessoas desaparecidas da polícia de Filadélfia, onde cada minuto conta para resolver os casos, sobretudo quando são crianças. No centro da narrativa estão a detective Nikki Parker (Dania Ramirez), o seu ex-marido e também agente Jason Grant (Scott Caan), e as motivações pessoais de ambos. Os dez episódios são debitados a ritmo semanal, a começar hoje pelo caso do desaparecimento de um autocarro cheio de alunos em visita de estudo.

Senhor Rui - Um Homem do Povo

TVI, 22h57

Um ano após a morte de Rui Nabeiro, estreia-se esta minissérie sobre o rapaz de origens alentejanas humildes que se tornou um empresário de referência. Criou o maior grupo de café em Portugal e pôs Campo Maior no mapa das multinacionais. Mas, para muitos, o seu maior legado foi ter sido fiel a uma ética de gestão assente em valores como a generosidade ou a responsabilidade social.

A dar vida à história do comendador – o “senhor Rui”, para os mais próximos – está um elenco formado por José Raposo, Carla Andrino, Ana Guiomar, Afonso Lagarto, Sara Barradas, Marco Delgado, Luís Simões, Tiago Teotónio Pereira, Diogo Infante e Joaquim Nicolau, entre outros. A realização é de Leonel Vieira. Senhor Rui - Um Homem do Povo desenvolve-se em dois episódios, com continuação na TVI amanhã, dia em que fica também disponível em streaming, no catálogo da Prime Video.

DOCUMENTÁRIO

Mestres da Fotografia

Disney+, streaming

Estreia. “Acompanhar alguns dos melhores fotógrafos de natureza do mundo numa aventura internacional estimulante e dinâmica” é o que promete a nova série documental emoldurada pelo National Geographic – canal aonde chegará também, já no próximo sábado à tarde, em sessões duplas semanais.

É uma oportunidade para fazer zoom ao trabalho destes “contadores de histórias visuais”, desde o momento em que escolhem a profissão até aos seus maiores desafios, sem deixar de fora detalhes sobre técnicas, processos criativos e histórias pessoais como a de Paul Nicklen e Cristina Mittermeier, que se apaixonaram a fotografar juntos e são os protagonistas do primeiro episódio.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Lyon

TVI, 19h55

Directo. A equipa de futebol feminino do Benfica, que entrou para a história como a primeira de Portugal a chegar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina, joga na Luz a primeira mão desta fase da prova, contra o Lyon. A segunda ronda está agendada para dia 27 de Março, em casa das francesas.