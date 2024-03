Portugal com a qualificação facilitada para o Mundial de râguebi

A qualificação para o próximo Campeonato do Mundo de râguebi, que arrancará em 2025, vai ser bem mais acessível para Portugal. O Mundial de 2027, que será disputado na Austrália, contará com a presença de mais quatro países – passará de 20 para 24 selecções – e a World Rugby, organismo que tutela a modalidade, vai anunciar que a Europa terá direito a quatro lugares na fase de apuramento, o dobro do que aconteceu até ao último Mundial.

O anúncio ainda não foi oficializado pela World Rugby, mas o Comité Executivo do organismo já decidiu como será feita a distribuição dos 12 lugares que ainda estão em aberto para o Mundial da Austrália – Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, Inglaterra, Irlanda, Escócia, França, Itália, Fiji e Japão já têm a qualificação garantida, por terem terminado o Mundial 2023 nos 12 primeiros lugares.

Assim, com o aumento para 24 selecções, a fase de qualificação na Europa garantirá aos quatro primeiros classificados o apuramento directo, sendo que o quinto classificado ainda terá acesso a um torneio de repescagem. Até ao Mundial 2023, a Europa sempre teve acesso a apenas dois lugares directos, sendo que nas duas vezes em que participou na competição (2007 e 2023), Portugal ficou em terceiro lugar na fase de apuramento, tendo depois assegurado a qualificação através de um play-off e de uma repescagem.

Para além dos quatro lugares para a Europa, a World Rugby pretende ainda entregar três lugares para os primeiros classificados da Pacific Nations Cup (selecções da Oceânia e da América do Norte), um para a América do Sul, um para a Ásia e um para África.

As duas vagas restantes, serão decididas através de um play-off entre o segundo classificado da América do Sul e o quarto da Pacific Nations Cup, e ainda através de uma repescagem, que contará com o quinto classificado da Europa, o terceiro da América do Sul, o derrotado do play-off e o vencedor de um confronto entre os segundos classificados no apuramento de África e da Ásia.

A fase de qualificação europeia para o Austrália 2027 será disputada em 2025 e 2026, sendo contabilizados os pontos alcançados no Rugby Europe Championship, prova onde Portugal vai disputar neste domingo, em Paris, pela segunda vez consecutiva a final, defrontando novamente a Geórgia - há um ano, em Badajoz, os “lobos” foram derrotados, por 11-38.