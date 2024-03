Portugal vence a Espanha e garante lutar na final do REC 2024

Um ano depois, a história repetiu-se: Portugal derrotou a Espanha no Estádio do Restelo na meia-final do Rugby Europe Championship e, a 17 de Março, vai defrontar em Paris a Geórgia na final da principal competição da Rugby Europe.

Neste domingo, os espanhóis estiveram melhor nos primeiros 40 minutos e chegaram a ter dez pontos de vantagem (23-13), mas a equipa nacional foi superior na segunda parte, justificando o triunfo, por 33-30, com ensaios de Lucas Martins, José Lima e Manuel Cardoso Pinto.