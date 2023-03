Portugal derrotado pela Geórgia na final do REC 2023

Durante 64 minutos, Portugal jogou taco a taco com a poderosa Geórgia, o sexto país europeu com melhor ranking na World Rugby, mas, sem surpresa, foram os georgianos que garantiram neste domingo, em Badajoz, a conquista do Rugby Europe Championsip (REC) 2023. Na final da competição, a selecção portuguesa de râguebi chegou ao intervalo a perder por um ponto, mas com três ensaios nos últimos 16 minutos, a Geórgia garantiu a vitória, por 38-11, somando o 29.º triunfo consecutivo na competição.

Perante um rival que está à frente da Itália e de Fiji no ranking mundial, e que será adversário de Portugal em Setembro no Mundial 2023, os “lobos” estavam privados de jogadores de enorme influência, como Sousa Guedes, Rodrigo Marta, Storti, Samuel Marques, Anthony Alves ou Rafael Simões. Essas ausências fragilizaram o banco português e ditaram a quebra de Portugal nos últimos 16 minutos, período onde sofreu 21 pontos sofridos.

Enquanto houve pernas, força e qualidade, a selecção nacional não foi inferior a um rival que nos últimos dois anos venceu a Itália e o País de Gales e, aos 6’, Cardoso Pinto ofereceu a Tomás Appleton o primeiro ensaio em Badajoz.

Sem ganhar supremacia clara nas fases estáticas, a Geórgia sentia dificuldades, mas, na primeira vez que criou uma plataforma de ataque nos 22 metros portugueses, os georgianos foram pacientes, criam várias fases e chegaram ao ensaio na ponta.

Aos 25’, usando a principal arma (pack avançado), os georgianos voltaram a marcar ensaio, mas, antes do intervalo, duas penalidades de Simão Bento colocaram a desvantagem nacional em apenas um ponto (12-11).

Mesmo sofrendo um ensaio logo a abrir o segundo tempo (17-11), Portugal ainda mostrou argumentos para se recolocar na frente até à hora de jogo. Porém, com o início das substituições, ao "XV" português quebrou de forma clara e, com facilidade q.b, a Geórgia marcou três ensaios nos últimos 16 minutos, fixando a diferença final em 27 pontos, margem demasiado penalizadora para os “lobos”.

Concluída a participação no REC 2023, Portugal deverá realizar em Junho dois jogos-teste de preparação para o Mundial, competição onde fará a sua estreia a 16 de Setembro, em Nice, frente ao País de Gales. Os galeses concluíram no sábado a participação no Torneio das Seis Nações, somando mais uma derrota: 41-28 no Stade de France, contra a França.

Num torneio onde a Irlanda conquistou o Grand Slam – triunfo em todos os jogos -, a selecção britânica foi penúltima, conseguindo apenas vencer a Itália. Para além do País de Gales, Portugal defrontará no Mundial 2023 a Geórgia (23 de Setembro, em Toulouse), a Austrália (1 de Outubro, em Saint-Étienne) e Fiji (8 de Outubro, em Toulouse).