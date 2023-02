Em ano de Mundial, Portugal estreia-se no “novo” RE Championship

A selecção portuguesa de râguebi estreia-se neste sábado (Sporttv3, 19h00) no Rugby Europe Championship (REC) 2023, a principal competição organizada pela federação europeia que este ano terá um novo formado. A sete meses de começar a disputar em França o Mundial, Portugal vai defrontar a Bélgica sem alguns dos jogadores que alinham nos campeonatos profissionais franceses.

Tradicionalmente disputado por seis países, o principal campeonato europeu de selecções – o Torneio das Seis Nações é um evento privado – contará a partir deste ano com um formato de oito equipas, que, numa fase inicial, serão distribuídas por dois grupos, seguindo-se as meias-finais e a final da prova.

Tendo como critério para formação dos grupos as classificações no torneio do ano passado, no Grupo A estarão a Geórgia (vencedora do REC 2022), a Espanha, os Países Baixos e a Alemanha (promovida devido à exclusão da Rússia).

No Grupo B, Portugal terá como rival a Roménia (teoricamente o adversário mais forte), a Bélgica e a Polónia (ficaram nos dois primeiros lugares do Trophy em 2022).

Na estreia na competição, os “lobos” começam por defrontar neste sábado no Estádio Nacional os belgas, seguindo-se a 11 de Fevereiro uma viagem à Polónia. A fechar o grupo, num duelo que deverá ser decisivo para decidir o primeiro lugar, Portugal recebe a Roménia.

Embora o “XV” português tenha como objectivo chegar à final agendada para 18 ou 19 de Março, o francês Patrice Lagisquet, seleccionador de Portugal desde 2019, irá usar o REC 2023 como balão de ensaio para o Mundial.

Assim – e havendo a crónica dificuldade de libertar os atletas profissionais que competem em França -, o confronto com a Bélgica servirá para testar alguns jogadores, ficando de fora nomes de “peso” como Francisco Fernandes, Mike Tadjer ou Samuel Marques.

Do lado belga, entrará no Campo de Honra do Jamor um XV com muitos jogadores acima dos 30 anos e vários atletas que competem nos campeonatos não profissionais franceses. Porém, a figuram de maior renome nos “diabos vermelhos” continua a ser o médio formação Julien Berger, de 33 anos, que chegou a jogar pelo Stade Rochelais no Top 14, a principal divisão do râguebi gaulês.