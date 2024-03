Segunda na TV: Eastwood, um novo Tracker e o regresso das Noites de Chicago

CINEMA

Charlie e a Fábrica de Chocolate

AXN Movies, 21h10

Freddie Highmore e Johnny Depp protagonizam esta fantasia que Tim Burton realizou em 2005, inspirado pelo clássico de Roald Dahl em que Charlie, um rapaz muito pobre, é uma das crianças premiadas com uma visita à fábrica de chocolate do excêntrico Willy Wonka, que procura um herdeiro para o seu império.

Dias em Chamas

RTP2, 23h01

Neste thriller do turco Emin Alper, um jovem advogado de acusação é enviado para uma pequena cidade que está a atravessar um sério problema de seca. Ao início, é bem recebido, mas tudo começa a dar para o torto à medida que o tempo vai avançando e se vê metido no meio de uma investigação de homicídio e da complexidade da política local. Como seu aliado, tem o dono de um jornal.

A Fúria da Razão

Star Movies, 23h23

Depois de ter sido o cowboy dos western spaghetti de Sergio Leone, Clint Eastwood reinventou-o e transportou-o das pradarias para a metrópole dos anos 1970. O seu Dirty Harry, detective duro e cínico, foi acusado de machista, racista e hiperviolento, mas viria a dar origem a uma série de filmes, dos quais este é o primeiro, com realização de Don Siegel.

A Fúria da Razão abre um especial dedicado a Eastwood, que vai marcar a próxima semana com filmes como Harry: O Detective em Acção (amanhã, às 23h03), Por Um Punhado de Dólares (quinta, 21h15), O Bom, o Mau e o Vilão e Correio de Droga (sábado, às 21h15 e 00h05, respectivamente) ou Gran Torino (domingo, às 22h59).

DOCUMENTÁRIO

Show Me the Picture: A História de Jim Marshall

TVCine Edition, 17h40

Jim Marshall (1936-2010, o fotógrafo norte-americano que imortalizou estrelas como Johnny Cash, Rolling Stones, Bob Dylan, Grateful Dead, Janis Joplin ou Beatles, é retratado neste documentário de Alfred George Bailey. Marshall admirava Henri Cartier-Bresson, recusava artifícios, era adepto do preto e branco, e não prescindia da relação de “acesso total” aos músicos – qualidades que acabariam por fazer dele próprio uma estrela.

SÉRIES

Wisting

AMC, 22h10

É com uma dose dupla de episódios que arranca a segunda temporada da minissérie norueguesa que verte para a televisão a prosa policial de Jørn Lier Hors. A acção acompanha o detective de homicídios William Wisting, agora no encalço de um assassino foragido que urge apanhar antes que volte a atacar. O actor Sven Nordin ocupa o papel titular, contracenando com Carrie-Anne Moss (a Trinity da saga Matrix) como agente do FBI.

Chicago Med

TVCine Emotion, 22h10

Estreia-se a nona temporada do drama médico e, com ela, regressam ao TVCine Emotion as Noites de Chicago, que preenchem os serões de segunda a quarta-feira com o franchise que ficciona casos quotidianos em serviços públicos da cidade norte-americana. Amanhã, os bombeiros de Chicago Fire regressam para a 12.ª temporada; depois de amanhã, os agentes policiais reentram em acção na 11.ª leva de Chicago P.D.

Tracker

Star Channel, 22h15

Estreia-se nos serões de segunda-feira a série de Ben H. Winters em que Justin Hartley (This Is Us) dá vida a Colter Shaw, personagem saído da colecção de livros de Jeffery Deaver. Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise, Fiona Rene e Mary McDonnell juntam-se ao elenco.

Shaw é um caça-recompensas numa road trip solitária, com paragem em casos de polícia em que as suas capacidades de rastreio se revelam muito úteis, seja para localizar criminosos, vítimas ou pessoas desaparecidas. Isto enquanto lida com fantasmas pessoais e desafios familiares.

INFANTIL

Os Vilões de Valley View

Disney Channel, 15h40

Novos episódios da sitcom familiar protagonizada por uma família de supervilões (in)adaptados. Depois de se terem tornado párias entre a Liga de Vilões, são obrigados a sair do radar. Mudam-se então para um subúrbio texano, onde assumem novas identidades (agora, são a família Madden), escondem os seus poderes e fazem os possíveis por levar uma vida como qualquer outro comum mortal – o que pode implicar essa coisa inconcebível de tentar ser boa pessoa.