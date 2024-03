Kafka está a escrever em Cabo Verde

As instituições, em particular os órgãos de soberania, não podem ter estados de alma, não se podem vingar.

“O recluso Amadeu Fortes Oliveira, maior, jurista de profissão, actualmente preso na Cadeia Central de São Vicente, tendo dado entrada neste estabelecimento prisional no dia 20 de Julho de 2021, vem, por meio deste requerimento, rogar a devolução do acesso ao computador portátil que lhe foi retirado, actualmente retido no gabinete de segurança desta prisão” — este requerimento, dirigido ao director dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social (DGSPRS), no dia 23 de Fevereiro, ainda não teve resposta e não se sabe quando a terá. Dadas as arbitrariedades, sempre cobertas pelo direito, que povoam o processo judicial deste recluso, a exposição será, provavelmente, respondida assim que for congeminada uma justificação legal para o punir um pouco mais pelo seu desaforo e bazófia.