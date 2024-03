Ninguém espera outro resultado que não a reeleição de Vladimir Putin. Hoje, mais do que Presidente é ele que se impõe como símbolo máximo de um poder estatal cada vez mais próximo do totalitarismo.

Vladimir Vladimirovich Putin será o próximo Presidente da Rússia. Esta frase foi verdade em todas as eleições desde 2000 – com a notável excepção de 2008 quando Putin trocou de lugar com o então primeiro-ministro Dmitri Medvedev, para regressar logo em 2012 – e nada faz crer que as eleições que terminam este domingo tenham um desfecho diferente.