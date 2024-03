O Mundial das balizas cor-de-rosa

Tudo aquilo que sabemos sobre o futebol, as suas origens e a sua explosão como a modalidade mais popular do planeta diz-nos que andou (anda) a duas velocidades, dependendo do género. O primeiro Mundial oficial de futebol com homens aconteceu em 1930 e celebrou o Uruguai como primeiro campeão, enquanto as mulheres só tiveram o seu primeiro Mundial oficial em 1991 – na China e com os EUA campeões. Sublinhe-se a palavra oficial porque, não oficialmente (fora da esfera da FIFA), houve dois Mundiais e cinco Mundialitos entre 1970 e 1988. Só um deles teve balizas com postes cor-de-rosa, uma final com 112 mil pessoas nas bancadas e uma goleadora com 15 anos.

