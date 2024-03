Zona de inundação condiciona plano para nova estação intermodal de Coimbra

Se tudo correr como planeia a Câmara Municipal de Coimbra (CMC), o plano para a área que envolve a futura estação intermodal da cidade deverá estar fechado até ao final deste ano. Mas a elaboração do documento está condicionada pelo Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI), que impõe limites a construções, explicou a vereadora com o pelouro do urbanismo da CMC, Ana Bastos, no final da sessão de apresentação da proposta preliminar do plano de pormenor da estação Intermodal de Coimbra, que decorreu nesta sexta-feira.

