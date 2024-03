Mundo Abreu está de volta e prometem-se descontos “até 60%”

Há 21 anos que a maior agência de viagens do país realiza a sua feira e, este ano, o evento regressa a todas as lojas da rede - são 110 -, a vários espaços temáticos em centros comerciais e ao site da empresa. Prometem-se "mais de mil" ofertas, dias 16 e 17 de Março, e descontos "até 60%".

Marrocos é o destino em destaque este ano, mas o mapa-múndi, além de muitas propostas em Portugal, inclui "circuitos, mini-circuitos e estadias na Europa, em especial Espanha e suas Ilhas; África, Américas, Caraíbas, Praias Exóticas e Cruzeiros".

Além de Grandes Viagens, destacam-se ainda as mais recentes chancelas da Abreu, "Slow" (para quem quer programas longos e com tempo, da Costa Rica ao Quénia), "Vamos" (mais grandes viagens, do Japão ao Sri Lanka) e "im(Prováveis) - esta última uma chancela para destinos e programas mais "fora da caixa" (Butão, ilhas Feroé ou Arábia Saudita estão por aqui).

O jornal oficial do Mundo Abreu está disponível online: são 343 páginas.

O evento ocorre no ano em que a agência, a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo, celebra 184 anos: foi fundada no Porto em 1840.