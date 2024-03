Craig Wright não é “Satoshi Nakamoto”, o alegado criador da bitcoin

Quem criou a bitcoin? A identidade do autor do texto fundacional da bitcoin foi o tema de um julgamento em Londres. E, segundo o juiz, continua a ser um mistério.

Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. Um tribunal londrino decidiu esta quinta-feira que o australiano que diz ser o criador da bitcoin não é Satoshi Nakamoto, o pseudónimo do inventor da criptomoeda.

Durante muito tempo a identidade do criador da bitcoin foi um mistério, mas há anos que Wright alega ser o autor do artigo académico de 2008, o texto fundacional da bitcoin, publicado sob pseudónimo.

A Crypto Open Patent Alliance (COPA) levou Wright a tribunal para impedir que o australiano processe os developers de bitcoin.

O juiz James Mellor disse esta quinta-feira que Wright não é Satoshi e que revelará a informação que suporta esta conclusão mais tarde.

A COPA, cujos membros incluem a empresa Block, do fundador do Twitter Jack Dorsey, afirmou que o objectivo da queixa era preservar a natureza open-source (código aberto) da bitcoin.

A COPA acusava Wright de repetidamente forjar documentos para apoiar as suas alegações, mesmo durante o julgamento, o que Wright negou durante o seu testemunho.

O advogado Jonathan Hough disse no início do julgamento, em Fevereiro, que as alegações de Wright eram "uma mentira descarada, uma elaborada falsa narrativa suportada em falsificações numa escala industrial".

Hough disse que há elementos "da conduta de Wright que deslizam para a farsa", dando como exemplo o seu alegado o seu uso do ChatGPT para fazer falsificações.

Mas acrescentou: "A conduta de Wright é também muito grave. Com base na sua alegação desonesta de que é Satoshi, tentou acções de milhares de milhões de dólares, incluindo contra numerosos indivíduos."

Os advogados de Wright, no entanto, argumentam em documentos do tribunal que ele forneceu provas claras da sua autoria do artigo e criação da bitcoin.

Com esta decisão, cresce o mistério à volta da identidade do criador (ou criadora, ou criadores) da bitcoin, que existe desde o lançamento do artigo académico de 2008 — uma espécie de livro branco que explica em pormenor como funciona o sistema das criptomoedas.