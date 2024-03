Apple permite pela primeira vez instalar apps no iPhone a partir de websites

Primeiros carros eléctricos da Xiaomi são entregues este mês​

A Xiaomi iniciará este mês as entregas do seu primeiro carro eléctrico na China, aventurando-se no maior mercado automóvel do mundo num momento de competição agressiva de preços. O fabricante de smartphones, o quinto maior da China, anunciou numa publicação no Weibo que 59 das suas lojas em 29 cidades do país vão aceitar encomendas do seu novo sedan Speed Ultra 7 (SU7), que tem lançamento oficial marcado para 28 de Março. As vendas de carros eléctricos chineses subiram 18% em Janeiro e Fevereiro, não muito longe do crescimento de 21% projectado para todo o ano de 2023. Este ano, o líder de mercado BYD liderou uma vaga de cortes significativos nos preços para tentar atrair os consumidores devido à quebra na procura interna.

Google impede Gemini de responder a perguntas sobre eleições

A Google está a restringir o seu chatbot de Inteligência Artificial (IA) Gemini de responder a perguntas sobre as muitas eleições que se realizam este ano em vários pontos do globo, foi anunciado esta semana. A notícia surge numa altura em que os avanços na IA generativa, incluindo a geração automática de imagens e vídeos, suscitaram entre o público preocupações com a desinformação e as notícias falsas, levando os governos a regulamentar a tecnologia. Quando questionado sobre eleições, como o próximo confronto presidencial norte-americano entre Joe Biden e Donald Trump, o Gemini responde: "Ainda estou a aprender a responder a esta pergunta. Entretanto, tenta fazer uma pesquisa no Google." Para além dos Estados Unidos, este ano haverá eleições nacionais em vários países de grande dimensão, incluindo a África do Sul e a Índia, a maior democracia do mundo.

Itália avança com fundo de mil milhões de euros para a IA

A Itália prevê criar um fundo de investimento com uma dotação inicial de mil milhões de euros para promover projectos de Inteligência Artificial (IA), anunciou na última terça-feira a primeira-ministra Giorgia Meloni. Apoiado pela CDP Venture Capital, uma unidade do banco estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP), o fundo poderá angariar mais dois mil milhões de euros no sector privado, disse o presidente executivo da empresa, Agostino Scornajenchi. A Itália quer aproveitar a presidência rotativa do G7 para se concentrar no impacto da IA no emprego e na desigualdade, estabelecendo simultaneamente salvaguardas ao desenvolvimento da tecnologia.

Telegram próxima do lucro já projecta entrada em bolsa

O dono do Telegram, Pavel Durov, afirmou esta semana que a aplicação de mensagens criada em 2013 já tem 900 milhões de utilizadores e está perto de se tornar num negócio lucrativo, o que lhe permitirá começar a lançar as bases para entrar em bolsa. Em entrevista ao Financial Times, a sua primeira desde 2017, Durov disse que a empresa cresceu de forma sustentada para se tornar numa das aplicações mais populares do mundo, enquanto gera "centenas de milhões de dólares" em receitas após a introdução, há dois anos, de publicidade nalgumas regiões e serviços de assinatura premium. Segundo o executivo russo, o número de utilizadores activos mensais do Telegram subiu de 500 milhões em 2021 para os actuais 900 milhões, metade do que tem o WhatsApp.