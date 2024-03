Aprender com a hora negra da esquerda

Como se esperava, chegou a mudança tectónica que é um bloco volumoso do Chega no Parlamento. Umas tantas análises se impõem. Desde logo, nada faz crer que seja fenómeno temporário, a ajuizar pelo que se passa nos restantes países europeus. E pelas tendências no Ocidente da evolução de posicionamento ideológico: as ideias de direita (extrema ou democrática) têm crescido ou são maioritárias; a esquerda, a que vence e vinga, é moderada e centrista.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt