O líder islamófobo de extrema-direita neerlandês, Geert Wilders, anunciou esta quarta-feira que não será primeiro-ministro dos Países Baixos devido à falta de apoio dos partidos com os quais tentava formar coligação.

“Só posso tornar-me primeiro-ministro se todos os partidos da coligação me apoiarem. Este não foi o caso”, disse Wilders na rede social X, quase quatro meses após as eleições legislativas, marcados por negociações políticas para encontrar uma solução de governo.

A 23 de Novembro, o Partido da Liberdade (PVV), liderado por Wilders, ganhou as legislativas, com um discurso abertamente antieuropeu e islamófobo, embora não tenha alcançado maioria suficiente para governar sozinho. Órgãos de comunicação social neerlandeses têm noticiado avanços nas conversações para a constituição de um executivo de base tecnocrática.

Os partidos políticos estão prontos para dar um “próximo passo” na formação de um governo ao final de dois dias de “boas” e “intensas” discussões, declarou na terça-feira o supervisor das negociações para a formação de um executivo, Kim Putters, que deve apresentar um relatório crucial na quinta-feira.

Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.



Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.



De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.



Wilders surpreendeu os Países Baixos e o resto da Europa ao obter pela primeira vez para a extrema-direita uma vitória nas últimas legislativas. Desde as eleições, o apoio ao PVV só se fortaleceu, segundo as sondagens.

O líder do Partido da Liberdade (PVV) tentou primeiro obter a maioria governamental com o partido liberal VVD, o partido agrícola BBB e o partido centrista Novo Contrato Social (NSC), mas as negociações chegaram a um impasse no mês passado, quando o líder desta última força política, Pieter Omtzigt, se retirou abruptamente das conversações, apontando o estado sombrio das finanças públicas.

“Gostaria de um governo de direita. Menos asilo e imigração. Neerlandeses primeiro", escreveu Wilders no X, acrescentando: “O amor pelo meu país e pelos meus eleitores é grande e mais importante do que a minha própria posição."

Omtzigt já havia manifestado preocupações sobre o manifesto de Wilders, um texto islamófobo e céptico em relação ao clima, que defende a proibição das mesquitas e do Corão, livro sagrado islâmico, bem como a saída dos Países Baixos da União Europeia.

No sistema político neerlandês altamente fragmentado, onde nenhum partido é suficientemente forte para governar sozinho, o anúncio dos resultados marca geralmente o início de meses de negociações.

Na altura, o jornal Algemeen Dagblad descreveu as conversações como uma “catástrofe à espera de acontecer”, com “veneno, críticas mútuas, fofocas”.

Kim Putters, um antigo senador trabalhista, foi então nomeado para supervisionar o diálogo, trazendo com sucesso os líderes dos quatro partidos rivais de volta à mesa de negociações.

Mark Rutte permanece no cargo de primeiro-ministro enquanto se aguarda a formação de um novo governo, mas ao mesmo tempo aparece como o favorito para liderar a NATO.