Governo catalão cai na véspera da aprovação da Lei da Amnistia no Congresso

Carles Puigdemont é o principal beneficiário da amnistia negociada por Pedro Sánchez com os partidos independentistas catalães – e que esta quinta-feira será (salvo novo golpe de teatro) finalmente aprovada por maioria absoluta no Congresso de Deputados. Por coincidências do calendário, a véspera da votação foi dia de debate de orçamento em Barcelona, com o presidente do governo catalão, Pere Aragonès, a ver a sua proposta chumbada, decidindo, por isso, anunciar eleições antecipadas para 12 de Maio.

