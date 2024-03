A escrita é solitária e, por isso, autoras juntaram-se e criaram um clube

Clube das Mulheres Escritoras assinala um ano neste mês de Março. As celebrações acontecem no próximo sábado, dia 16, em Lisboa.

São mulheres e escritoras e, há um ano, um pequeno grupo decidiu que era tempo de formarem um colectivo que lhes permitisse a partilha de dúvidas, de dificuldades, mas também de experiências, boas e más. Assim nasceu o Clube das Mulheres Escritoras (CME), em Março de 2023. Foi nesse mês, mas Filipa Fonseca Silva e as companheiras de escrita estabeleceram a celebração no dia 8, Dia da Mulher. Contudo, neste primeiro aniversário, a festa faz-se no sábado, com o lançamento do site e de uma revista. Vai ser na Casa do Comum, em Lisboa.