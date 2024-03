L’AND Vineyards: no Alentejo, David Jesus traça um mapa que vai de Moçambique ao Japão

O restaurante do L’AND chama-se agora Mapa e, com o antigo número dois de José Avillez no Belcanto, oferece dois menus: um alentejano e outro inspirado nas viagens dos portugueses pelo mundo.

Há muitos anos que, quando vai comer ao restaurante moçambicano Oliveira’s, em Lisboa, o chef David Jesus pede sempre matapa, uma especialidade daquele país feita com a folha da mandioca cozinhada num molho à base de amendoim e leite de coco. Foi precisamente este molho que o inspirou a criar o primeiro prato do seu menu Caminhos, com o qual se estreia no restaurante Mapa, do L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo.