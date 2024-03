Quinta na TV: Raiva, fundos, gatos e jornalistas

CINEMA

O Solista

Nos Studios, 21h15

Um jornalista (Robert Downey Jr.) fica fascinado por um sem-abrigo (Jamie Foxx) que toca um violino de duas cordas nas ruas de Los Angeles. Vem a descobrir que aquele homem foi, há 30 anos, um aluno exemplar da prestigiada Juilliard School. Realizado por Joe Wright, o filme é escrito por Susannah Grant, com base na história relatada pelo próprio repórter.

Raiva

RTP2, 3h59

Alentejo, anos 1950. Sob o domínio dos latifundiários, os agricultores trabalham de sol a sol. O que ganham nem sempre chega para comer. Certa noite, um homem perde a razão e torna-se assassino. Realizado por Sérgio Tréfaut, o filme adapta ao grande ecrã a Seara de Vento de Manuel da Fonseca. No elenco surgem Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Rogério Samora, Adriano Luz, Leonor Silveira, Lia Gama, Isabel Ruth, Diogo Dória e Luis Miguel Cintra.

SÉRIES

Investigação Criminal

AXN, 22h

Começa a 21.ª temporada do procedural criado por Donald P. Bellisario e Don McGill, a série-mãe do franchise NCIS, que nesta leva de episódios atinge o milésimo na contagem geral. Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Rocky Carroll e Gary Cole voltam às suas personagens. O grande ausente é David McCallum (1933-2023), que encarnava o Dr. Donald “Ducky” Mallard. A cena da despedida motiva a aparição de um antigo agente da equipa: Anthony DiNozzo (Michael Weatherly).

The Girls on the Bus

HBO Max, streaming

Estreia. Entre escândalos, manchetes, cumplicidades e rivalidades se forja esta espécie de road trip política pelos EUA, em torno de quatro mulheres jornalistas que se dedicam a seguir, a par e passo, um grupo de candidatos presenciais. Criada por Julie Plec e Amy Chozick, baseia-se no livro em que esta registou a longa e intensa experiência de cobrir as campanhas presidenciais de Hillary Clinton para o The New York Times. Melissa Benoist, Natasha Behnam, Christina Elmore e Carla Gugino formam o núcleo do elenco.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP, 21h01

A reportagem de hoje resulta de uma investigação a vários fundos comunitários atribuídos a Portugal, entre 2007 e 2020. Uma das conclusões é que “pelo menos 387 milhões de euros foram mal aplicados”, adianta a RTP.

A análise, que também envolve os mecanismos de detecção de fraudes e o custo da restituição para os cofres portugueses, conta com contributos de Ana Carla Almeida, a “procuradora dos fundos”, e António Ferreira dos Santos, inspector-geral de Finanças e presidente da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência. Onde param os fundos? é uma peça da jornalista Sandra Salvado, com imagem de Emanuel Prezado e Paulo Jorge, e edição de Pedro Pessoa.

DOCUMENTÁRIOS

História dos Gatos

RTP2, 16h04

Convivem connosco, agem como senhores das nossas casas, rendem likes instantâneos nas redes sociais e, ao contrário dos cães, resistem orgulhosos à domesticação e conservam traços de comportamento selvagem. A evolução dos gatos é o alvo de três episódios (para ver hoje, amanhã e segunda) que querem contar “a história do animal de estimação mais popular do mundo”.

Claridge’s: A Construção Megalómana

RTP2, 20h30

Esta produção da BBC documenta os trabalhos de renovação e ampliação do Claridge’s, o centenário e icónico hotel de luxo londrino – uma empreitada ambiciosa não só pelo projecto em si, mas por ter sido realizada sem fechar portas nem beliscar a experiência “cinco estrelas”. Em 2021, terminaram os seis anos de remodelações e escavações (boa parte feitas à mão, para não incomodar os hóspedes), aqui condensados em três episódios, para ver a partir de hoje.

DESPORTO

Futebol: Atalanta x Sporting

SIC, 19h50

Directo. Depois de terem empatado a uma bola com o Atalanta em Alvalade, os “leões” de Rúben Amorim vão à casa do clube italiano, em Bérgamo, jogar a segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa.