O Panda do Kung Fu, Amor em Sangue e outros filmes para ver esta semana

Po (voz de Jack Black na versão original), o mais adorado panda da sétima arte, tem de avançar mais um passo na sua jornada de auto-aperfeiçoamento, abandonar o cargo de Grande Dragão Guerreiro e assumir-se como Líder Espiritual do Vale da Paz, algo que ele tem resistência em aceitar, dado o seu défice de atenção e a sua capacidade de liderança ser bastante aproximada ao zero.

Quando ele tenta encontrar quem o substitua no cargo de Dragão Guerreiro, conhece a raposa Zhen (Awkwafina) que, apesar das suas enormes aptidões e coragem, não gosta muito da ideia de ser instruída seja para o que for. Mas os dois vão ter de se unir contra a perigosa Camaleão (Viola Davis), uma feiticeira metamórfica que tem como objectivo apoderar-se do Bastão da Sabedoria de Po, de forma a ressuscitar todos os mestres vilões que por ele foram derrotados e, assim, acumular os seus conhecimentos das diversas artes marciais.

Empenhados em proteger o Vale da Paz da tirania da Camaleão, os dois novos amigos vão descobrir que os heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados e que, muitas vezes, as vulnerabilidades de cada um podem dar espaço a algo muito poderoso.

Produzido pela DreamWorks Animation, distribuído pela Universal Pictures e assinado por Mike Mitchell (Shrek para Sempre, Trolls, O Filme Lego 2) e pela estreante Stephanie Stine, esta aventura animada conta ainda com as vozes de Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston e Ian McShane, que voltam a assumir as personagens dos filmes anteriores. Na versão dobrada em português, as vozes pertencem a Marco Horácio, José Raposo, Laura Dutra, Peter Michael e Pedro Bargado.

A história, que decorre em 1989, fala do amor entre Lou (Kristen Stewart), uma solitária gerente de um ginásio de beira de estrada, e Jackie (Katy O'Brian), que deixou a família em Oklahoma, rumou a Las Vegas (no Nevada) e que se inscreve no ginásio de Lou determinada a tornar-se culturista profissional. Mas as duas acabam por se ver envolvidas num confronto entre a rede criminosa da família de Lou e os agentes do FBI, empenhados em capturá-los.

Em competição no Festival de Cinema de Berlim, um thriller romântico recheado de violência, realizado por Rose Glass (Saint Maud), segundo um argumento seu e de Weronika Tofilska.

A pernambucana Paloma está satisfeita com a simplicidade da sua vida ao lado de Jenifer, a filha, e de Zé, o namorado. Mas, para se sentir completamente feliz falta-lhe realizar um grande sonho: casar-se pela igreja e ver o seu amor abençoado por Deus.

Para isso, Paloma foi juntando dinheiro para o vestido e para a grande boda que idealizou ainda em criança. Mas quando chega o momento de marcar a data da cerimónia religiosa, ela esbarra com o preconceito da Igreja em relação à sua transexualidade.

Para tornar tudo mais difícil, a atitude conservadora do padre vai alterar a forma como todos a vêem na aldeia. Mas a fé de Paloma é enorme. E nada a fará desistir dos seus intentos.

Produzida pela Carnaval Filmes, sediada em Pernambuco, em parceria com a portuguesa Ukbar Filmes, este drama realizado pelo brasileiro Marcelo Gomes (Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo​, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar) inspira-se num caso real, transposto agora para cinema por Gomes em colaboração com Gustavo Campos e Armando Praça (realizador de Greta e Fortaleza Hotel).

A dar vida à protagonista está a actriz trans Kika Sena, que contracena com Ridson Reis, Suzy Lopes, Samya de Lavor, Nash Laila e Anita de Souza Macedo.

Sofia (Ayomi Domenica Dias) tem 17 anos e é uma das estrelas da sua equipa de voleibol. Logo após saber que foi convocada para participar num importante campeonato que terá grandes implicações no seu futuro, descobre que está grávida.

Depois de decidir não avançar com a gravidez, percebe que a alternativa que lhe resta é encontrar uma clínica de aborto clandestina. É assim que se torna o alvo de um grupo fundamentalista pró-vida, que a persegue com discursos moralistas e está disposto a fazê-la mudar de ideias seja a que preço for.

Em competição na Semana da Crítica do Festival de Cannes, onde conquistou o Prémio FIPRESCI para melhor primeira longa nas Secções Paralelas, e apresentado no LEFFEST em 2023, um filme sobre a liberdade, os direitos das pessoas LGBTQ e a interrupção voluntária da gravidez, com realização da brasileira Lillah Halla, na sua estreia em longa-metragem.

Década de 1950. A vida no Alentejo é difícil. Os trabalhadores rurais, sob o domínio dos grandes proprietários, trabalham de sol a sol e o que ganham muitas vezes não é suficiente para alimentar as suas famílias. Uma noite, depois de ser vítima de uma grande injustiça, um homem perde a razão e transforma-se num assassino.

Com realização de Sérgio Tréfaut (A Cidade dos Mortos, Viagem a Portugal, Alentejo, Alentejo, Paraíso)​, Raiva é um filme a preto e branco que adapta ao grande ecrã a obra Seara de Vento (1958), de Manuel da Fonseca, um clássico do neo-realismo português sobre a pobreza, a opressão e injustiças sociais que se inspirou num evento verídico acontecido em Beja, em 1930.

O elenco, de luxo, conta com Hugo Bentes, Sergi López, Catarina Wallenstein, Rogério Samora, Adriano Luz, Leonor Silveira, Lia Gama, Isabel Ruth, Diogo Dória e Luís Miguel Cintra, entre outros.

Dia 14 de Março, às 3h59, na RTP2. Também disponível na Prime Video.

Ano de 1971. António (Miguel Nunes), de 28 anos, é incorporado no exército português para servir como médico numa das piores zonas da Guerra Colonial, no Leste de Angola. Longe de Maria José (Margarida Vila-Nova), a mulher amada que se viu obrigado a deixar, ele vai matando as saudades através de longas cartas que durante dois anos lhe escreve.

Através delas, o espectador vai conhecendo o homem solitário por detrás do soldado, as suas angústias, desejos e esperanças. Com o passar do tempo, António apaixona-se por África e toma posições políticas.

Um filme dramático escrito e realizado em 2016 por Ivo M. Ferreira (Águas Mil, Hotel Império), segundo um argumento seu e de Edgar Medina, que se inspira em D'Este Viver Aqui Neste Papel Descripto: Cartas da Guerra, uma compilação de cartas que António Lobo Antunes (na altura um jovem alferes destacado em Angola) escreveu à mulher.

Cartas da Guerra esteve presente em vários festivais internacionais, entre eles, o Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colômbia), Macau Literary Film Festival, Hong Kong IFF, Shanghai International Film Festival (China), Thessaloniki International Film Festival (Grécia), Sydney Film Festival e Brisbane Asia Pacific Film Festival (Austrália).

Dia 16 de Março, às 00h05, na RTP2. Também disponível na Filmin.