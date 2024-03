Imagem de satélite mostra ondas gigantes na Nazaré causadas por tempestade

Na semana passada, em Portugal, sentiram-se chuvas intensas, vento frio e neve em alguns lugares do país (em distritos como Bragança ou Guarda). Mas foi na Nazaré que a tempestade, que se originou no norte do Oceano Atlântico, fez levantar ondas que chegaram aos dez metros de altura. Na Praia do Norte, o programa de observação da Terra do programa espacial da União Europeia, Copérnico, capturou as imagens através de um satélite que permite monitorizar de forma "precisa e frequente" os padrões de vento e o impacto que estes provocam nas zonas costeiras.

"À medida que a área de baixa pressão se movia do Golfo da Biscaia [zona do Oceano entre a costa norte de Espanha e a costa sudoeste de França] para o sul, desencadeou uma série de fenómenos meteorológicos extremos em Portugal, resultando em chuva forte, neve esporádica e ventos fortes", lê-se no site do Copérnico, onde a fotografia foi divulgada nesta quarta-feira.

As autoridades portuguesas davam conta de que a agitação marítima afectava todo o território costeiro de Portugal continental e que se previam ondas que poderiam chegar aos 14 metros. Portugal foi o país mais afectado pela tempestade.

Foto McNamara em acção na Nazaré, em 2013 Tó Mané

Apesar do sol que se seguiu à tempestade, para esta semana espera-se mais chuva em Portugal a partir de quinta-feira, ainda que com ventos menos fortes.

Já este ano a Nazaré tinha registado ondas com quase 11 metros, o que é já habitual numa cidade que é reconhecida pelos surfistas por ter as maiores ondas surfáveis do planeta. Estas são ampliadas por um desfiladeiro submarino: o Canhão da Nazaré, com cerca de 5 quilómetros de profundidade. A Nazaré ficou marcada como o lugar onde Garrett McNamara surfou, em 2011, a maior onda de sempre, com 23,77 metros de altura, estabelecendo um recorde mundial (marca ultrapassada depois disso por Sebastian Steudtner em 2020, ao surfar uma onda de 26,21 metros.).

Este ano, em Janeiro, realizou-se uma nova prova de surf na Nazaré, que sagrou o brasileiro João Chianca campeão, por surfar uma onda com 7,83 metros. A próxima "Nazaré Big Wave Challenge" está prevista para o Inverno de 2024/2025, entre 1 de Novembro e 31 Março.

