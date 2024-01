Ondas gigantes na Nazaré enquanto o clima extremo atinge a Europa

O surfista brasileiro Lucas Chianca venceu o 2023 Nazare Big Wave Challenge na segunda-feira, quando ondas de mais de 10,6 metros atingiram a costa portuguesa com o clima extremo causando estragos em toda a Europa.

Depois de esperar quase dois meses por uma grande ondulação, no que tem sido uma temporada tranquila na Nazaré, a competição começou com ondas de 7,6 metros na manhã de segunda-feira e terminou com paredes de mais de 10,6 metros no final da tarde, mas nunca atingiu a potencial ondulação de 15,2 metros que tinha sido prevista.

A Nazaré tem as maiores ondas surfáveis do mundo, ampliadas por um desfiladeiro submarino com 5 km de profundidade que termina no ponto em que o Atlântico Norte se encontra com a costa, perto da antiga vila piscatória.

O havaiano Garrett McNamara colocou a Nazaré no mapa em 2011, quando estabeleceu o recorde mundial da maior onda alguma vez surfada, com 23,77 metros.

O brasileiro Rodrigo Koxa melhorou a marca de McNamara em 2017, também na Nazaré, e o alemão Sebastian Steudtner voltou a bater o recorde em 2020, surfando uma onda de 26,21 metros.

Esta segunda-feira, o mar não ofereceu a maior onda que a Nazaré pode oferecer, mas Chianca deu um espectáculo com muitas paredes para trabalhar e apanhou a melhor onda do dia, marcando 7,83 para se sagrar campeão. Ganhou também a Melhor Performance de Equipa ao lado do seu compatriota Pedro Scooby. Maya Gabeira derrotou Michelle des Bouillons para ganhar a Melhor Performance Feminina em mais um confronto totalmente brasileiro.

A competição terminou, mas são esperadas mais ondas, uma vez que as condições climatéricas extremas têm causado perturbações nas viagens e cortes de electricidade em toda a Europa.

Centenas de voos foram atrasados ou cancelados em muitos países europeus nos últimos dias, enquanto as tempestades de neve causaram estragos nas estradas em Espanha e na Áustria.

A rede ferroviária britânica foi interrompida, os voos foram cancelados e milhares de casas ficaram sem eletricidade na segunda-feira, depois de o país ter sido atingido pela tempestade Isha durante a noite.