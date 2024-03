Sarampo: foram registados tantos casos em 2024 como nos últimos cinco anos

Portugal soma só este ano tantos casos de sarampo como os que foram registados no país no total dos cinco anos anteriores (de 2019 a 2023). De acordo com informação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) enviada ao PÚBLICO, até este domingo, tinham sido confirmados 16 casos de sarampo no país. Além disso, há ainda cinco casos a aguardar resultados laboratoriais do Laboratório Nacional de Referência de Doenças Evitáveis pela Vacinação (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge - INSA).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt