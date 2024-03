Estado subiu até 70% preço máximo para conseguir alugar aeronaves de combate a fogos

O Estado foi obrigado a subir até 70% o preço máximo de alguns lotes em sucessivos concursos de aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios rurais para conseguir ter os aparelhos disponíveis no ano passado. Mesmo assim, em 2023, o dispositivo de combate esteve sempre em míngua, com 27 aeronaves a operarem a 15 de Maio, quando deviam estar prontas a voar 34. Os 72 aparelhos previstos para 1 de Junho, só estiveram no terreno a 6 de Setembro, a três semanas do fim daquela que tradicionalmente é considerada a pior época dos incêndios rurais.

