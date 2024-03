Votos que não elegeram deputados podem ser mais de 700 mil

Ainda com os resultados da emigração por apurar, é já certo que um em cada nove votos não se traduziu em eleitos. Quase 40% dos votos em Portalegre e 72% dos votos no PAN foram inúteis.

No domingo, houve mais de 670 mil eleitores que se deslocaram às urnas e votaram num partido – mas o seu voto não serviu para eleger ninguém. Até ver, as legislativas de 2024 terminaram com a terceira maior quantidade de votos "desperdiçados" desde as eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975. Mas, como ainda falta apurar os resultados dos círculos da emigração, o que só acontecerá na próxima semana, é muito provável que o número de votos não convertidos em mandatos venha a superar os 700 mil.