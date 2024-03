Costa, Medina e Santos Silva querem estabilidade e entendimentos. Falta saber até onde irá o PS

O ainda primeiro-ministro defende que as legislaturas devem ser concluídas, o presidente do Parlamento pede acordos de regime e o titular das Finanças está convicto de que AD manterá contas certas.

Três dos socialistas com maior peso político vieram esta terça-feira falar na importância da estabilidade política e do diálogo entre os principais partidos. Com a futura governação potencialmente dependente da disponibilidade do PS para viabilizar o(s) orçamento(s) da AD, poderá mesmo caber aos socialistas fazer a prova dos nove.