Parlamento Europeu pede anulação da decisão de descongelamento de fundos à Hungria

Aprovada proposta para levar a Comissão a tribunal. Bruxelas desbloqueou parcialmente as transferências para Budapeste na véspera do Conselho Europeu em que Orbán ameaçou vetar apoio à Ucrânia.

O Parlamento Europeu vai levar a Comissão Europeia a tribunal, para anular a sua decisão de libertar mais de 10 mil milhões de euros de fundos estruturais da Hungria que tinham sido retidos por Bruxelas por causa do incumprimento das normas do Estado de direito, nomeadamente com a interferência do poder político no aparelho judicial.