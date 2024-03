Orçamento rectificativo? Como funciona e que margem tem a AD?

O Governo minoritário que saiu das eleições vai tomar posse com um Orçamento do Estado desenhado pelo PS. Este Manual de Economia explica que opções tem, incluindo um eventual rectificativo.

Lei de Enquadramento Orçamental. Orçamento suplementar. Rectificativo. Limites de despesa. Margem orçamental. Conceitos que ganharam esta semana um peso adicional na vida política do país, na sequência dos resultados que saíram das eleições de dia 10 de Março, com o partido mais votado a poder tomar posse num país em que o orçamento em vigor espelha as opções políticas do partido derrotado. Sérgio Aníbal, jornalista de Economia do Público, explica como funciona o exercício orçamental de um país.

