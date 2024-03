Quarta na TV: Bandidos, três mulheres e a Flor do Deserto

CINEMA

Flor do Deserto

Cinemundo, 20h30

Realizado por Sherry Horman, relata a história verídica da supermodelo Waris Dirie (Liya Kebede). Nascida na Somália, em 1965, aos 13 anos é vendida pela família para se casar com um homem de 60. Ela foge e, percorrendo sozinha o deserto somali durante vários dias, chega a Mogadíscio, onde uns parentes a acolhem e a enviam para Londres. Já em Inglaterra, trabalha como empregada de mesa até ser descoberta pelo fotógrafo Terry Donaldson (Timothy Spall).

É no auge da sua carreira como modelo internacional que revela ao mundo que foi vítima de excisão feminina aos cinco anos e inicia uma luta contra esta tradição, tornando-se embaixadora da ONU.

As Serviçais

AXN Movies, 21h10

Mississípi (EUA), década de 1960. Quando Skeeter regressa à cidade natal e se apercebe da ausência da governanta negra que a criou, vai ter com duas amigas dela. Assim nasce uma cumplicidade que resultará num projecto que irá abalar aquela sociedade: um livro com histórias de mulheres que criam as crianças das famílias brancas, mas são ostracizadas pela cor da pele.

Escrito e realizado por Tate Taylor, As Serviçais é um drama sobre preconceito, amizade e mudança, a partir do best-seller de Kathryn Stockett. Foi nomeado para quatro Óscares e ganhou um: melhor actriz secundária para Octavia Spencer. Emma Stone, Cicely Tyson, Viola Davis e Allison Janney também entram no elenco.

SÉRIES

Three Women

TVCine Edition, 22h10

Uma dona de casa dos subúrbios (interpretada por Betty Gilpin), presa numa casamento sem amor nem saída. Uma empresária (DeWanda Wise) numa relação aberta e supostamente saudável. E uma estudante (Gabrielle Creevy) a debater-se com o pesadelo de ter denunciado um professor por conduta imprópria. São elas as três mulheres do título.

As suas experiências são reunidas por iniciativa de uma quarta (Shailene Woodley), uma escritora que lida, ela própria, com as suas feridas e perdas. Todas vão operar mudanças radicais nas suas vidas. Desejo, expectativas e libertação no feminino são os temas condutores desta série de dez episódios, em estreia nas noites de quarta-feira. Nas entrelinhas, toca outros assuntos: relações tóxicas, abuso sexual, a imponência dos papéis de género, a desvalorização da dor física da mulher, etc.

Se este parece um grupo de “mulheres reais”, não é por acaso: a série adapta à televisão o best-seller de não-ficção publicado, em 2019, pela norte-americana Lisa Taddeo, que demorou oito anos a recolher o material para o livro, num trabalho de imersão na vida das três mulheres que retratou.

Bandidos

Netflix, streaming

Estreia. Um bando de ladrões recrutados para uma caça ao tesouro na Riviera Maia – eis o mote da série mexicana de acção em aventura, em cujo elenco alinham Ester Expósito, Alfonso Dosal, Juan Pablo Medina e Mabel Cadena, entre outros actores.

DOCUMENTÁRIOS

Salteadores! A História do Melhor Filme de Fãs de Sempre!

TVCine Edition, 17h10

Começaram em crianças, terminaram em adultos. Em 1981, uns miúdos do Mississípi decidiram recriar, plano a plano, Os Salteadores da Arca Perdida, o primeiro capítulo das aventuras de Indiana Jones. Podiam não ter Spielberg nem efeitos especiais, e contar com o reduzido orçamento das suas mesadas, mas puseram toda a paixão no projecto, que viriam a concluir 30 anos depois. Tim Skousen e Jeremy Coon documentam essa jornada movida pelo filme da vida deles.

Paris, Centro da Gastronomia

RTP2, 20h38

Sallah Edine Ben Jamaa e Olivier Durie, os realizadores deste documentário, lançam-se numa viagem de séculos, em busca das razões que fizeram de Paris “o farol gastronómico do mundo”. Entre bistrôs, brasseries, chefs e sabores, procuram também explicar como a cidade-luz tem conseguido manter esse estatuto.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do PSD, senta-se na cadeira de entrevistado, para responder às perguntas do jornalista Vítor Gonçalves acerca da fragilidade da vitória da AD nas eleições legislativas, a composição do próximo Governo e as dinâmicas de forças no Parlamento, nomeadamente em relação ao PS e ao Chega.