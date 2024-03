Morreu Eric Carmen, que escreveu All by myself

O músico norte-americano foi pioneiro power pop como cara dos Raspberries, donos de canções como Go all the way. Tinha 74 anos.

Eric Carmen, que morreu este fim-de-semana aos 74 anos, podia só ter escrito All by myself, a sua balada a solo que foi um êxito em 1975, e continuaria a ser importante na história do pop rock da segunda metade do século XX. Nem era preciso tê-la cantado ele próprio. A versão que a diva franco-canadiana Céline Dion gravou em 1996 tornou-a ainda mais reconhecível do que já era. A morte foi anunciada pela mulher de Eric Carmen no seu site oficial. "O nosso doce, amoroso e talentoso Eric morreu durante o sono", pode ler-se. "Trouxe-lhe grande alegria saber que, por décadas, a música dele tocou tantos e vai ser o seu legado duradouro". Acaba com uma citação de uma canção do músico de 1977: Love is all that matters.

A canção do músico norte-americano era o primeiro single a solo de Carmen. Tinha acabado de sair dos Raspberries, pioneiros power pop que vestiam fatos a condizer e juntavam a distorção e o poder rock dos anos 1970 ao pop e rock da década anterior, donos de êxitos como Go all the way, canção cujo carácter sugestivo a levou a ser banida da rádio da BBC. All by myself reciclava parte do refrão de um tema da banda anterior, Let's pretend, e ainda lhe adicionava Rachmaninoff.

Não foi o único sucesso a solo. Na sua era soft-rock, muito mais suave do que os Raspberries, co-escreveu Almost paradise, cantada por Ann Wilson dos Heart e Mike Reno dos Loverboy na banda sonora de Footloose - A Música Está do Teu Lado, de Herbert Ross, e escreveu e cantou Hungry eyes para Dança Comigo, outro filme sobre danças dos anos 1980, desta feita de Emile Ardolino.