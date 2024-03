Miguel Gullander (1975-2024): um escritor que viveu para ensinar

Parecia que naquilo que escrevia só havia lugar para a dor e o sofrimento. Não acreditava na esperança em geral (“em pacote”, como disse numa entrevista ao PÚBLICO vai fazer uma década), apenas na “esperança em indivíduos”, indivíduos com condão de entender que somos capazes de nos transformar de forma séria. Paixão, dedicação, vontade, isso, sim, tinha. E empenhava-se com uma energia tremenda. Miguel Gullander morreu na madrugada de segunda-feira em Luanda, onde actualmente era leitor do Camões – Instituto de Cooperação e da Língua na Universidade Agostinho Neto, a notícia foi avançada pela Embaixada de Portugal em Luanda e pelo próprio Camões. As causas da morte não foram adiantadas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt