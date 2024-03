Foi uma disputa taco a taco, deputado a deputado, e até se falou de empate técnico, mas ao final da longa noite eleitoral, quando as urnas de voto do território nacional fecharam e os boletins foram contados, o resultado tangencial deu a vitória à Aliança Democrática (AD) que elegeu 79 deputados e teve 28,66% dos votos e o PS ficou com 77 deputados e um resultado de 28,70%. Chega é o vencedor da noite eleitoral com um crescimento em que mais do que quadruplica a bancada. Livre cresce, BE e PAN mantêm e CDU baixa. Com que país acordámos nesta segunda-feira é o tema de análise neste P24 com o jornalista Manuel Carvalho.

