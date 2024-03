Santuário da Lapa: Sernancelhe inaugura a renovada Casa das Novenas

O município de Sernancelhe inaugura, como espaço cultural e turístico, a reabilitada Casa das Novenas, na Lapa, no dia 17 de Março. Sublinhando que "a Lapa é uma das mais importantes portas de entrada de turistas na região", a autarquia destaca a nova vida da casa, com, entre outras, zonas dedicadas ao turismo, artesanato, produtos regionais, espaço de degustação, auditório ou salão de exposições.

Com o santuário mariano da serra da Lapa, considerado um dos mais importantes no país, a completar 525 anos, a inauguração integra assim as celebrações. Além das visitas diárias, o santuário é particularmente procurado nas três "notáveis" romarias que ocorrem ao longo do ano.

A Casa das Novenas, frontal à Igreja e Colégio, foi alvo de um projecto de remodelação que passou por "dotar o edifício de valências que impulsionem a actividade turística, que acolham os visitantes, auxiliem nos dias de romaria e promovam os produtos endógenos", sublinha-se em comunicado, tendo sido celebrado "um contrato de comodato com a diocese de Lamego". O investimento é de "cerca de um milhão de euros", comparticipado em 85%, ao abrigo do programa "Provere – Estratégia de Eficiência Colectiva – FEDER – Portugal 2020 – União Europeia".

A obra, destaca-se, "mudou por completo o destino de um imóvel que, apesar de se encontrar em ruína, carrega enorme simbolismo para a Lapa, um dos mais importantes Santuários Marianos de Portugal".

Além de integrar os roteiros religiosos, o Caminho de Santiago (Caminho de Torres), os percursos do património e natureza, o santuário e a Lapa integram também um roteiro liteŕário: o de Aquilino Ribeiro, que nasceu no concelho de Sernancelhe (em Carregal) e estudou no colégio de Jesuítas na Lapa.

