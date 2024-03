Dia E em Portugal. A história de umas eleições decididas ao último voto contado

O domingo das eleições legislativas acordou menos chuvoso e mais luminoso do que nos últimos dias — uma trégua meteorológica que veio a calhar em dia de ir às urnas e em que se registou a taxa de abstenção mais baixa dos últimos dias. Entre os milhões de portugueses chamados a decidir a composição da Assembleia da República na próxima legislatura estava também quem ansiava por ser escolhido para a tarefa e comandar o novo Governo.

As reportagens fotográficas mostram a história do "Dia E" — o dia de umas eleições legislativas marcadas pelas indecisões até ao fim da noite. Na sede de campanha da Aliança Democrática, dada como favorita à vitória na maioria das projecções, enquanto os militantes celebravam no interior, a fachada do hotel foi alvo de uma manifestação de activistas do clima, que atiraram tinta vermelha aos vidros e à porta giratória.

Na sede de campanha do Partido Socialista, as imagens mostram um ambiente de expectativa, com Pedro Nuno Santos a surgir menos sorridente nas fotografias do que o seu opositor, Luís Montenegro. A história das eleições legislativas antecipadas fica contada nesta fotogaleria em 17 imagens.