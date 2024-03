Moderação é a tinta verde que Montenegro quer atirar ao centro

Embalada pela maioria das sondagens desde o arranque, a campanha oficial da Aliança Democrática (AD) vive de contrastes: tenta imprimir um clima de festa, mas com um discurso prudente. Com os convidados – sejam da casa ou independentes – encarregados de fazer as despesas dos ataques mais duros a Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro escolhe para si o papel do moderado. É com essa roupagem, a de um homem simples que fala para "as pessoas", que tenta atrair os indecisos, sejam os que ponderam votar no PS, ou os que simpatizam com o Chega. Montenegro sabe que é ao centro que se ganham as eleições e, como se fosse a tinta dos manifestantes que o atingiu, para isso pintou um quadro em que se apresenta aos portugueses como o candidato mais moderado. Apesar de as sondagens não garantirem o cenário de uma futura maioria parlamentar AD/Iniciativa Liberal, os mais próximos do líder do PSD acreditam que está ao alcance, mais perto do que parece.

