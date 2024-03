Chega ultrapassa AD em Beja e CDU fica sem eleger no distrito pela primeira vez

CDU cai de segundo para quarto lugar no distrito de Beja.

Já com a contagem terminada no distrito de Beja, o Chega conseguiu ultrapassar a Aliança Democrática e tornar-se na segunda maior força partidária. Os resultados das 75 freguesias deste distrito alentejano mostram que o partido de extrema-direita alcançou 16.595 votos (21,55% dos votos) e conseguiu eleger Diva Ribeiro como deputada, actual coordenadora da concelhia de Beja do partido e presidente da mesa distrital.

Nas eleições legislativas de 2022, o Chega tinha conseguido 6932 votos, o que significa que o partido mais que duplicou os seus resultados nestas eleições.

Os três deputados eleitos pelo distrito de Beja dividem-se entre o PS (um mandato), que venceu com 31,70% dos votos (24.408), o Chega (um mandato) e a AD (16,74%, 12.890 votos).

A CDU, que tinha sido a segunda força mais votada nas últimas legislativas, em 2022, perde o seu mandato para o partido de André Ventura e não elege ninguém pela primeira vez. A coligação liderada pelo PCP alcançou apenas 15% dos votos (11.570 no total).

No total, 76.994 pessoas exerceram o seu direito de voto em Beja, entre 119.102 inscritos nos cadernos eleitorais. O quarto partido mais votado foi o Bloco de Esquerda (4,41%), que alcançou um total de 3393 votos.